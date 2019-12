Đưa y tế miền Tây ra khỏi ‘vùng trũng’

Niềm vui “hồi sinh”

Chiều 17.12, đứng bên hành lang Phòng Hồi sức sau mổ, chị Châu Thị Hương Trinh, 42 tuổi (ngụ H.Giá Rai, Bạc Liêu) ôm mặt khóc nức nở khi thấy em trai mình đã tỉnh, không còn nguy hiểm đến tính mạng. “Giờ tôi không biết phải làm gì để cảm ơn các bác sĩ (BS) BV đã cứu sống em tôi. Ba tôi ở nhà hay tin chắc mừng xỉu mất”, chị Trinh xúc động nói. Trước đó, chiều ngày 15.12, C.H.H 30 tuổi (em trai chị Trinh), được chuyển từ BVĐK Bạc Liêu lên BVĐK Trung ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch do vết đâm ở ngực trái khoảng 3cm xuyên thấu tim. Vừa lên đến phòng cấp cứu, bệnh nhân (BN) C.H.H đã được hồi sức tích cực và chuyển thẳng lên phòng mổ. Hơn 2 giờ giành giật sự sống cho H., ca phẫu thuật đã thành công. “Lúc ở Bạc Liêu nghe BS nói đi cũng chết, mổ cũng chết, tôi nghĩ còn nước còn tát nên đề nghị chuyển em lên đây”, chị Trinh nói và kể, gia đình chị có 9 anh chị em nhưng toàn ở xa, ai hay tin cũng chết lặng. “Cha tôi ở nhà cũng đã chuẩn bị lo hậu sự cho con. Nhỏ em tôi ở Hàn Quốc, lúc hay tin nó khóc ngất tưởng về đưa đám em. Tối nay về tới, thấy em tỉnh vậy chắc nó mừng lắm”, chị Trinh nói, mắt ngấn lệ.

Trường hợp C.H.H, chỉ là một trong rất nhiều ca nguy kịch đã được các BS BVĐK Trung ương Cần Thơ cứu sống thời gian qua, thậm chí có những ca phức tạp hơn nhiều lần. Như trường hợp của H.N.S. chàng trai 21 tuổi, ngụ H.Phong Điền, TP.Cần Thơ. Cách đây không lâu, S. chở vợ mang bầu 5 tuần đi về bên ngoại ở Kiên Giang thì gặp tai nạn. May mắn là vợ S. chỉ bị gãy chân, động thai. Còn S. được chuyển vào BV địa phương rồi chuyển tuyến lên BVĐK Trung ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch, sốc mất máu nặng, vỡ gan rất phức tạp, máu tràn ổ bụng nhiều, gãy xương cẳng tay, đa chấn thương… Ngay trong đêm đó, S. đã được các bác sĩ hồi sức tích cực và can thiệp chụp và nút mạch, cầm máu gan bị vỡ gấp. “Thật lòng không biết lấy gì trả ơn BS, bởi vì không có sự nhiệt tình, kịp thời của BS, chắc tôi đã không thể về với vợ để nhìn con ra đời”, H.N.S. chàng trai 21 tuổi nói.

Tiến bộ về chuyên môn không chỉ giúp BVĐK Trung ương Cần Thơ chiếm được lòng tin của người dân ĐBSCL mà còn là nơi tin cậy của nhiều BN nước ngoài. Ông Alsen Alphonse (90 tuổi), người Bỉ được các bác sĩ BVĐK Trung ương Cần Thơ cứu sống sau ca can thiệp phức tạp nói: “Tôi chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ phải điều trị tại VN. Nhưng bệnh của tôi nó đến đột ngột. Và tôi vô cùng cảm ơn mọi người ở đây đã rất nhiệt tình, trình độ chuyên môn rất tốt đã giúp tôi khỏe lại. Tôi sẽ luôn nhớ những gì mọi người ở đây dành cho tôi”. Đã có rất nhiều những trường hợp khác, BN là người nước ngoài khác đang sinh sống, làm việc và du lịch ở Cần Thơ đã được cấp cứu thành công tại BVĐK Trung ương Cần Thơ.

Ông Alsen Alphonse, người Bỉ vui mừng sau khi được các BS BVĐK Trung ương Cần Thơ can thiệp cứu sống Đình Tuyển

Vai trò bệnh viện tuyến cuối

BS.CK2 Nguyễn Thị Bạch Yến, Phó giám đốc BVĐK tỉnh Vĩnh Long cho rằng, sự phát triển về chuyên môn của BVĐK Trung ương Cần Thơ - bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế ở ĐBSCL có ý nghĩa rất lớn với các BV tuyến dưới như BVĐK tỉnh Vĩnh Long. Trước đây, gặp ca khó là phải chuyển viện lên TP.HCM mất cả 3 tiếng, nhiều ca nặng không qua khỏi trên đường chuyển viện. “Hiện nay, khi BVĐK Trung ương Cần Thơ đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao, chúng tôi chuyển bệnh cũng an tâm hơn vì đường đi không quá xa, BN được cấp cứu rất kịp thời”, BS Yến nói và cho biết, BVĐK Trung ương Cần Thơ cũng hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới rất nhiều, đặc biệt là chuyển giao kỹ thuật và phản hồi sau các ca chuyển bệnh. “Chúng tôi cũng đã cử nhiều ê kíp qua BVĐK Trung ương Cần Thơ học và trở về phát huy hiệu quả cao, chẳng hạn như nội soi mật tụy ngược dòng, điều trị các bệnh lý tiêu hóa…”, BS Yến nói.

Nói về mục tiêu của BV, BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc BVĐK Trung ương Cần Thơ, cho biết từ sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Y tế, BV đã đưa ra những kế hoạch “tăng tốc” hơn. Nhiều khoa, đơn vị của BV đã triển khai thường quy thêm nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật tim Cox-Maze bằng sóng cao tần trong điều trị rung nhĩ; mổ bắc cầu động mạch vành, phẫu thuật van tim kết hợp với thay động mạch chủ ngực; phẫu thuật bắc cầu động mạch vành không ngừng tim; cùng với đó là nhiều ca can thiệp mạch não khó, can thiệp chấn thương gan, chấn thương thận kín; Khoa Nội soi đã đưa vào hoạt động máy nội soi phóng đại để tầm soát ung thư ở giai đoạn sớm… “Mục tiêu của BV là triển khai kỹ thuật ghép tạng và hiện đã tham gia vào hệ thống ghép tạng quốc gia. Năm 2020, BV sẽ thành lập Trung tâm Chấn thương chỉnh hình. Kế đến là thành lập khoa đột quỵ, thành lập Trung tâm nội soi xét nghiệm; Trung tâm Can thiệp mạch... Qua đó góp phần chăm sóc, điều trị tốt hơn cho người dân ĐBSCL cũng như đáp ứng yêu cầu của một trung tâm thực hành y tế lớn nhất khu vực”, BS Phong nói.