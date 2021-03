Đừng bao giờ làm điều này khi bạn đi bộ

Nghiên cứu nói gì?

Một nghiên cứu mới đã tiết lộ lý do tại sao việc nhìn chằm chằm vào điện thoại của bạn khi đang đi dạo trong không gian công cộng giữa những người khác không chỉ là một ý tưởng tồi cho sự an toàn và sức khỏe tinh thần của bạn, mà nó còn có thể phá vỡ thế giới xung quanh bạn theo những cách có thể làm bạn ngạc nhiên.

Các nhà khoa học trong lĩnh vực lâu đời về "tâm lý đám đông" từ lâu đã nghiên cứu để hiểu cách con người di chuyển và tương tác khi họ tập hợp lại thành các nhóm lớn. Họ đã quan sát cách đám đông không di chuyển ngẫu nhiên khi họ “va chạm” ở những nơi như sân vận động bóng đá , công viên, trung tâm mua sắm, mà tạo ra các mô hình tự nhiên. Sử dụng các dấu hiệu thị giác, con người chúng ta hoạt động theo nhóm giống như các loài động vật khác, bao gồm cả đàn chim, để tạo ra một trật tự tinh tế nhưng mạnh mẽ thực sự khá hiệu quả, theo Eat This, Not That!

"Đám đông con người tham gia vào nhiều hành vi tự tổ chức phong phú, và thường thể hiện các hình thái mô hình 'toàn cầu' hấp dẫn trải rộng khắp một nhóm trong một loạt các tương tác giữa các cá nhân", nghiên cứu mới được công bố tuần này trên tạp chí Science Advances cho biết.

Ví dụ, có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng những màn nhảy nhót tại các buổi trình diễn heavy-metal rock không thực sự nguy hiểm và mất trật tự như vậy. Hoàn toàn ngược lại.

Theo nghiên cứu mới, được thực hiện bởi một giáo sư tại Học viện Công nghệ Kyoto (Nhật Bản), thì: “Sự phân tâm do sử dụng điện thoại di động ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ đi bộ tổng thể và sự bắt đầu của việc hình thành làn đường, đặc biệt là khi những người đi bộ mất tập trung ở phía trước nhóm”.

Nghiên cứu kết luận: "Chúng tôi quan sát thấy rằng cả người đi bộ mất tập trung và người đi bộ không tập trung đều thực hiện những bước đi đột ngột để tránh va chạm sắp xảy ra, ngụ ý rằng họ gặp khó khăn trong việc điều hướng", theo Eat This, Not That!

Những người nhìn vào điện thoại của họ có bước đi khác nhau. "Những người mất tập trung cũng không di chuyển suôn sẻ", The New York Times nhận xét, tóm tắt nghiên cứu.

"Họ bước những bước lớn sang một bên hoặc né tránh người khác theo cách mà các nhà nghiên cứu hiếm khi thấy khi không có sự phân tâm. Những người đi bộ thiếu chú ý trong thử nghiệm cũng gây ra hành vi đó ở những người khác; những người không nhìn vào điện thoại của họ cũng di chuyển theo cách phức tạp hơn so với thời không có điện thoại. Có vẻ như một vài người không tập trung hết sức vào việc điều hướng có thể thay đổi hành vi của cả đám đông hơn 50 người", theo Eat This, Not That!

Những sự cố từ việc vừa đi bộ vừa sử dụng điện thoại

Tất nhiên, đây không phải là nghiên cứu đầu tiên làm sáng tỏ một số tác dụng phụ tiêu cực của việc nhìn vào điện thoại khi đi bộ.

Theo thống kê của Học viện Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Mỹ (AAOS), gần 40% tổng số người Mỹ nói rằng họ đã tận mắt chứng kiến một sự cố phát sinh từ việc người đi bộ bị phân tâm vì sử dụng điện thoại của họ.

Bác sĩ Alan Hilibrand, Chủ tịch AAOS Communications, cho biết: “Ngày nay, ngày càng có nhiều người ngã cầu thang, vấp phải lề đường và các cảnh quan đường phố khác, trong nhiều trường hợp, bước vào dòng xe cộ, gây ra vết cắt, vết bầm tím, bong gân và gãy xương.. Trên thực tế, số ca chấn thương đối với người đi bộ sử dụng điện thoại đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2004, và các cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng 60% người đi bộ bị phân tâm bởi các hoạt động khác trong khi đi bộ", theo Eat This, Not That!