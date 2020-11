Gặp 10 triệu chứng này, hãy đi cấp cứu ngay lập tức!

Thế nhưng, nếu không gặp các triệu chứng điển hình như đau ngực hoặc tim đập nhanh, nhiều người vẫn nhầm các triệu chứng của bệnh tim là khó tiêu hoặc “trúng gió”, cảm cúm, mà không chịu đi bệnh viện ngay.

Hãy đi cấp cứu ngay lập tức nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào sau đây, theo bhf.org.uk.

1. Đau dạ dày, buồn nôn, nôn

Giáo sư Newby, bác sĩ tim mạch và là thành viên Hội đồng y tế nội khoa Mỹ, nói: “Vì tim, thực quản và dạ dày nằm ngay cạnh nhau, nên cơn đau tim rất giống với trào ngược a xít hoặc khó tiêu và dễ gây nhầm lẫn”.

2. Đau chân

Giáo sư Newby nói: “Nếu gặp cảm giác đau nhói, chuột rút ở bắp chân khi đi bộ, nên đi khám ngay, vì đó có thể là bệnh động mạch ngoại biên, thường gặp ở người hút thuốc và mắc bệnh tiểu đường".

3. Đau cánh tay

Theo giáo sư Newby, nếu cơn đau lan xuống cánh tay, đặc biệt là cánh tay trái, hoặc xuống cổ thì có nhiều khả năng liên quan đến tim. Nếu cơn đau không dứt hoặc nếu có tiền sử mắc bệnh tim, nên cấp cứu khẩn cấp, theo bhf.org.uk.

4. Đau răng, đau hàm hoặc đau lưng

Nếu đột nhiên bị đau hàm hoặc đau răng, và cũng bị đau đầu, điều đó có thể là đang bị đau tim . Cơn đau có thể chỉ kéo dài vài phút nhưng lại tái phát, cần đi khám càng sớm càng tốt.

Giáo sư Newby nói: “Cơn đau có thể xảy ra ở hàm hoặc lưng, và nếu cơn đau không dứt, hãy gọi cấp cứu”.

5. Cảm giác nghẹt thở

Theo giáo sư Newby, “nghẹt thở” cũng là một biểu hiện của chứng đau thắt ngực, cũng có thể đau thắt lên cổ họng.

Người bệnh mô tả đó là cảm giác “nghẹt ở cổ” hoặc "nghẹt thở". Nếu cảm giác này vẫn tiếp diễn và kèm theo một số triệu chứng khác của bệnh tim thì nên gọi cấp cứu, theo bhf.org.uk.

6. Cảm giác không khỏe hoặc mệt lả người

Một số người cảm thấy không khỏe hoặc mệt mỏi - sẽ bị lên cơn đau tim vài giờ sau đó. Đôi khi, bị đau tức ngực nhưng buồn nôn nhiều hơn nên mọi người dễ bị nhầm với “trúng gió”.

Tiến sĩ Sharonne Hayes, giám đốc Phòng khám Tim mạch Phụ nữ tại Phòng khám Mayo (Mỹ), căn dặn: Nếu cảm thấy điều gì lạ, khó chịu, khó tiêu hoặc tức ngực, khó thở hoặc choáng váng và cảm giác đó rất khác, không dứt... hãy đi khám ngay, theo Today.

Nếu cảm thấy buồn nôn và đột nhiên ướt đẫm mồ hôi, đó có thể là dấu hiệu của cơn đau tim ẢNH: SHUTTERSTOCK

7. Đổ mồ hôi

Đổ mồ hôi cũng thường kèm theo đau ngực.

Cần phát hiện những triệu chứng suy tim này và hành động trước khi quá muộn.

8. Khó thở, đặc biệt khi tập thể dục và khi nằm

Những người bị suy tim giai đoạn nặng luôn khó thở, đặc biệt là khi tập thể dục hoặc lên cầu thang, đi bộ lên dốc.

Khó thở khi nằm cũng là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh suy tim.

Tiến sĩ Monique May, bác sĩ tim mạch từ Memphis (Mỹ), giải thích: “Những người mắc chứng này thường phải kê gối cao để ngủ vì nếu nằm thấp, họ có thể cảm thấy như bị ngạt thở hoặc đuối sức. Các triệu chứng có thể rất tồi tệ, khiến người bệnh thức giấc vào nửa đêm và phải ngồi dậy. Nếu bệnh nặng, người bệnh có thể phải ngủ ngồi. Cũng có thể biểu hiện bằng cơn ho do tắc nghẽn các đường dẫn khí nhỏ do tràn dịch phổi vì tim bị suy. Nên đi khám ngay lập tức”.

9. Suy giảm chức năng thận

W. David Xu, bác sĩ tim mạch chuyên về suy tim giai đoạn nặng tại MedStar Health ở Baltimore (Mỹ), cho biết suy tim thường đi đôi với rối loạn chức năng thận. Gây ra những triệu chứng như mệt mỏi, khó ngủ, da khô ngứa, đi tiểu nhiều và thấy máu hoặc bọt trong nước tiểu, phù chân.

10. Đột ngột tăng cân

Nếu đột ngột tăng cân, có thể đó là dấu hiệu cho thấy trái tim đang gặp vấn đề. Tiến sĩ Christina Murray, Giám đốc y tế Khoa tim mạch, phổi & mạch máu của OU Medicine (Mỹ), giải thích: “Điều này có thể là do giữ nước, là dấu hiệu của suy tim”, theo Eat This, Not That!