Giảm cân, chớ quên 3 tác dụng phụ không mong muốn này

Ảnh hưởng đến tâm trạng

Chế độ ăn kiêng bắt buộc phải kiêng cử carbohydrate, chủ yếu chất bột, đường. Tuy nhiên, kiêng carbohydrate (carb) lại có thể ảnh hưởng đến tâm trạng.

Carb cung cấp năng lượng hoạt động cho cả cơ thể. Trong khi đó, não lại là cơ quan phụ thuộc nhiều vào carb. Tiêu thụ tinh bột và đường giúp kích thích sản xuất serotonin, loại hóa chất thần kinh có chức năng cải thiện tâm trạng ở con người.

Do đó, thiếu carb có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Để hạn chế tình trạng này, các chuyên gia khuyến cáo những người ăn kiêng hãy bổ sung carb khoảng 3 giờ 1 lần.

Tuy nhiên, không phải mọi carb đều tốt, ăn tùy tiện có thể ảnh hưởng đến hiệu quả giảm cân. Cần chọn những thực phẩm lành mạnh như trái cây, rau quả, và các loại hạt. Chúng có cả tinh bột và chất xơ. Cơ thể sẽ hấp thụ những món này chậm hơn các món làm từ bột và đường, vốn dễ làm tăng đường huyết, theo Health24.

Bàn tay, bàn chân lạnh

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ cho thấy ăn kiêng có thể làm giảm nhiệt độ cơ thể. Điều này sẽ khiến bàn tay và bàn chân lạnh hơn.

Các nhà khoa học giải thích thông thường cơ thể sẽ đốt năng lượng để làm ấm. Nhưng khi ăn kiêng và thiếu dinh dưỡng, cơ thể sẽ tiết kiệm năng lượng và khiến thân nhiệt giảm, dẫn đến bàn tay, bàn chân lạnh.

Rạn da

“Thay đổi trong lượng cơ thể chỉ từ 4 đến 7 kg đôi khi cũng có thể gây rạn da ”, bác sĩ da liễu người Mỹ Murad Alam nói với Health24.

Khi da giãn hay co lại do tăng cân hoặc sụt cân thì đều có thể gây ra các vết rạn. Nguyên nhân là do các cấu trúc protein của da như collagen và elastin bị đứt gãy, làm giảm tính đàn hồi của da và vết rạn bắt đầu xuất hiện.

Rạn da thực chất là những vết sẹo, thường xảy ra ở vị trí da bị kéo dãn. Người nó trọng lượng càng nặng thì càng dễ bị rạn da, theo Health24.