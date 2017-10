Theo Hiệp hội EMAS ở châu Âu, phụ nữ mãn kinh nên bổ sung từ 700 - 1.200 mg can xi mỗi ngày để duy trì mật độ chất xương. Thiếu can xi dễ dẫn đến loãng xương, sâu răng, các rối loạn liên quan đến tim mạch, chuột rút cơ bắp, mất cảm giác ngon miệng.

Rau xanh nhiều lá như cải bó xôi, cải xoong, cải thìa… có hàm lượng can xi cao. Các chế phẩm từ sữa ít chất béo như sữa chua, sữa gạn kem, phô mai ít chất béo, sữa đậu nành giúp tăng lượng can xi cho cơ thể.

Theo tờ The Times of India, can xi cũng có nhiều trong các loại cá béo gồm cá hồi, cá trích.

Mai Duyên