Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng: Cần ngăn ngừa đại dịch viêm gan B, C

Tại Hội thảo phòng chống ung thư TP.HCM lần thứ 22 diễn ra vào ngày 5.12, giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, đã cảnh báo cần ngăn ngừa đại dịch viêm gan.

Theo giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, ước lượng trên toàn cầu có 325 triệu người mắc viêm gan mạn vi rút, trong đó viêm gan mạn vi rút B (HBV) với 257 triệu người và vi rút C (HCV) với 71 triệu người. Bệnh diễn tiến chầm chậm đến các bệnh gan mạn, ung thư và khoảng 1,4 triệu người chết hằng năm do nhiễm vi rút viêm gan cấp tính và ung thư gan.

Trên toàn cầu, ung thư gan chiếm thứ 4 và gây tử vong thứ 2 ở đàn ông (sau ung thư phổi). Hơn 10 nước gồm: Brazil, Trung Quốc , Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Mông Cổ, Nigeria, Pakistan, Uganda, Việt Nam… mang 50% gánh nặng viêm gan mạn toàn cầu.

Theo Cục Y tế dự phòng, ước tính tại Việt Nam có 7,8 triệu người viêm gan HBV và gần 1 triệu người viêm gan HCV mạn tính. Hiện cứ 100.000 người thì có 39 người bị ung thư gan (thường gặp trên đàn ông), tỷ lệ này cao hơn Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore.

“Con người đang tập trung ứng phó với sự lan tràn của đại dịch viêm gan vi rút. Trong thập niên tới, lây nhiễm HBV, HCV vẫn còn xảy ra và nguyên nhân chính của ung thư gan trên toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới ủng hộ giải pháp đến năm 2030 loại bỏ viêm gan vi rút. Ngăn ngừa đại dịch viêm gan mới phòng trách được đại họa ung thư gian”, giáo sư Nguyễn Chấn Hùng cho biết.

Theo các chuyên gia, viêm gan vi rút B lây nhiễm qua đường máu, tình dục không an toàn, từ mẹ qua con, bơm kim tiêm chưa được khử trùng. Viêm gan vi rút HCV chủ yếu lây qua đường máu do tiêm chích ma túy, dụng cụ y khoa không đảm bảo vô khuẩn và truyền máu. Phòng ngừa bằng cách tiêm vắc xin (đối với viên gan vi rút B), tiêm truyền an toàn, ngừa lây mẹ sang con, tình dục an toàn.

Hiện viêm gan vi rút HCV chưa có vắc xin phòng ngừa, đây là một khó khăn trong công tác phòng chống căn bệnh này.