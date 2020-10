Hai bé Việt Nam dùng miễn phí thuốc triệu USD đắt nhất thế giới

Bệnh SMA là gì? Theo bác sĩ Trương Thị Ngọc Phú, SMA là bệnh lý thần kinh, về lâu dài dẫn đến teo cơ. Bệnh được gây ra do rối loạn di truyền lặng trên nhiễm sắc thể (2 gien lặn gặp nhau sẽ gây ra bệnh), nó được đặc trưng do sự phá hủy tế bào số 2 nằm ở sườn trước tủy sống. Bệnh SMA được phân loại 4 type 1, 2, 3, 4 và tỷ lệ mắc phải là khoảng 1/11.000 ca sinh ra. Type 1, 2 biểu hiện rất sớm, còn type 3, 4 biểu hiện khi thiếu niên và người lớn. “Trên trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ thì thường gặp type 1, type 2 của bệnh SMA. Do đó, nhà sản xuất thuốc khuyến cáo sử dụng cho những bé dưới 2 tuổi vì SMA xảy ra trên trẻ nhỏ dễ gây biến chứng, tử vong sớm cho các bé”, bác sĩ Ngọc Phú cho biết. Cũng theo bác sĩ Ngọc Phú, type 1 của SMA là khởi phát trước 6 tháng tuổi, 95% biểu hiện lâm sàng lúc 3 tháng với biểu hiện là giảm trương lực cơ toàn bộ, yếu cơ và tiến triển nặng dần. Bé không thể ngồi và nằm ở tư thế chân ếch; lồng ngực bất thường, mất phản xạ gân, xương... Type 1 khởi phát càng sớm thì trẻ càng nặng, tiên lượng rất xấu và tiên lượng tử vong cao do suy hô hấp. Còn type 2 khởi phát muộn hơn, từ 6 - 18 tháng và là thể bệnh thường gặp nhất, chiếm khoảng 50%. Biểu hiện là chậm vận động, không tự ngồi được, không đứng được sau 1 tuổi. Các bé cũng có các biến chứng viêm phổi, suy hô hấp..