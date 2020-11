Hai bệnh nhân đầu tiên của Việt Nam được ghép ruột thành công

Hai ca phẫu thuật này được thực hiện hôm 27 - 28.10, trong đó bệnh nhân Lò Văn T. (26 tuổi, dân tộc Thái, ở Lai Châu) là trường hợp bị suy chức năng ruột do hội chứng ruột ngắn, phần ruột non còn lại trước ghép chỉ còn 20 cm. Bệnh nhân T. đã bị bệnh gan liên quan chức năng ruột (men gan tăng cao hơn 8 lần so với bình thường); nếu không ghép ruột, gan sẽ tổn thương, mất chức năng. Người hiến ruột ghép cho anh T. chính là mẹ bệnh nhân.