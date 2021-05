Hai nam thanh niên bị dập vỡ gan nguy kịch

Ngày 21.5, bác sĩ Võ Khắc Biền, Phó trưởng Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á , cho biết: Trong tuần qua, bệnh viện liên tục tiếp nhận cấp cứu các ca chấn thương nặng, tính mạng nguy kịch. Các bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương rất nặng, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do tai nạn trong lúc tham gia giao thông.

Bệnh nhân T.Đ (33 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp), nhập viện trong tình trạng vỡ gan phải độ V kèm dập phổi; gãy xương sườn 3, 4, 5, 6 bên phải. Tràn khí dưới da thành ngực bên phải tràn máu, tràn khí màng phổi. Bệnh nhân đi xe máy tự té, được đưa đến cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương nhưng do nhận thấy tình hình bệnh nhân tiên lượng nặng có nguy cơ đe dọa tính mạng, cơ sở y tế đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á ngày 16.5.

Trước đó 1 ngày, anh C.P. (36 tuổi, ngụ tại tỉnh Long An) được xác định dập phổi hai bên, vỡ gan độ V, gãy xương đùi trái. Anh P. va chạm với xe tải khi đang lưu thông trên đường. Sau tai nạn anh được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Theo bác sĩ Biền, cả hai bệnh nhân được cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội vùng ngực và hạ sườn bên phải, nhợt nhạt, vã mồ hôi, thở nhanh, huyết áp thấp, sốc mất máu nặng… Trước tính mạng đang bị đe dọa, bệnh nhân được nhanh chóng hồi sức tích cực, truyền máu, truyền dịch đồng thời thực hiện can thiệp nội mạch gan vỡ cầm máu.

Các bác sĩ chuyên khoa Can thiệp mạch và Ngoại tổng quát phối hợp can thiệp nội mạch cấp cứu thực hiện thủ thuật nút nhánh động mạch gan sau khi đã xác định được vị trí động mạch tổn thương, thuốc tắc mạch sẽ được bơm vào nhánh động mạch gan bị vỡ để cầm máu. Sau khoảng 30 phút, các bác sĩ đã can thiệp cầm máu và bảo tồn gan thành công, kiểm tra sau can thiệp ghi nhận tình trạng chảy máu trong gan ngưng tiến triển và đã được kiểm soát tốt.

Sau can thiệp, cả hai bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, gan vỡ được bảo tồn. Hiện sức khoẻ bệnh nhân tiến triển tốt, mạch, huyết áp ổn định, tình trạng chảy máu không còn. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực tại khoa và điều trị các tổn thương khác.