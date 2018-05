Hơn 36% mẫu ớt bột chứa chất gây ung thư vượt ngưỡng cho phép

Ngày 17.5, Bộ NN-PTNT cho biết 95/262 mẫu ớt bột khô lấy tại 10 tỉnh gồm: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; TP.HCM, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước có chứa chất aflatoxin (chất có thể gây ung thư) vượt ngưỡng cho phép (chiếm 36,25%). Trong đó, tại cơ sở sản xuất, kho bảo quản chiếm 30,7%, tại hộ kinh doanh trong chợ chiếm 48,6%, tại siêu thị chiếm 21,62%.

Trước đó, năm 2017 ngay khi có thông tin 100% mẫu ớt bột khô nhiễm chất aflatoxin có thể gây ung thư (do Viện Pasteur TP.HCM khảo sát và công bố), Chính phủ đã yêu cầu Bộ NN-PTNT xác minh. Từ 17.1 - 8.3.2018, Thanh tra chuyên ngành Bộ NN-PTNT phối hợp Cục An ninh kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp (A86) Bộ Công an và cơ quan quản lý 10 tỉnh lấy 262 mẫu ớt bột, ớt khô nguyên liệu tại các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trong chợ dân sinh và siêu thị đưa đi kiểm nghiệm. Trực tiếp tham gia các đoàn kiểm tra lấy mẫu phân tích, ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ NN-PTNT, cho rằng tỷ lệ tồn dư aflatoxin trong ớt bột ở mức cao.

Theo Bộ NN-PTNT, nguyên nhân chủ yếu khiến ớt bột nhiễm chất ung thư là hầu hết các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh ớt bột khô có quy mô hộ gia đình, điều kiện chế biến, bảo quản không đảm bảo dẫn tới có độc tố vi nấm aflatoxin trong sản phẩm; nhiều địa phương có độ ẩm cao, mưa nhiều, không có thiết bị sấy, chủ yếu phơi tự nhiên, bao gói sơ sài dẫn đến ớt bột thường bị nhiễm nấm mốc Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus... là nguyên nhân chính sinh ra độc tố aflatoxin.

Từ kết quả phân tích này, Bộ NN-PTNT sẽ có văn bản gửi chủ tịch UBND các tỉnh, TP đề nghị tăng cường công tác quản lý gia vị, ớt bột và các mặt hàng nông sản khác nhằm ngăn ngừa độc tố aflatoxin. Bộ NN-PTNT thông báo cho các cơ quan kiểm tra của Bộ Công thương tiếp tục lấy mẫu ớt tại chợ, siêu thị để phát hiện các vi phạm, xử lý theo quy định. Ông Phạm Tiến Dũng khẳng định, Thanh tra Bộ NN-PTNT và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đưa chỉ tiêu aflatoxin vào kế hoạch lấy mẫu để chủ động giám sát, tiếp tục kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất và chế biến ớt. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh ớt bột khô và các nông sản khác để ngăn ngừa sự hình thành, phát sinh độc tố aflatoxin.