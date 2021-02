Hơn 70% lượng muối bạn nạp vào đến từ những thực phẩm này

Cho dù bạn có đang cố gắng theo dõi lượng natri của mình hay không, bạn có thể bị sốc khi biết lượng muối đến từ một loại thực phẩm cụ thể chứ không phải từ lọ muối.

Người Mỹ trung bình tiêu thụ hơn 3.400 mg natri mỗi ngày, vượt quá mức 2.300 mg được khuyến nghị thông thường theo Hướng dẫn chế độ ăn uống của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) thậm chí còn gợi ý người lớn nên hạn chế lượng natri nạp vào chỉ 1.500 mg mỗi ngày, nhất là đối với những người đã bị huyết áp cao hoặc có nguy cơ mắc bệnh, theo Eat This, Not That!

Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn

Theo Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), hơn 70% natri trong chế độ ăn uống của người Mỹ đến từ thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn.

Hầu hết người Mỹ thường đánh giá thấp lượng muối họ tiêu thụ hằng ngày. Như AHA đã chỉ ra, một nghiên cứu tiết lộ rằng hơn ½ số người lớn được khảo sát nghĩ rằng họ ăn ít hơn 2.000 mg natri mỗi ngày.

Đây là một vấn đề quan trọng khi có nhiều biến chứng sức khỏe , chẳng hạn như bệnh tim mạch và các sự cố tim bao gồm đau tim và đột quỵ, có liên quan đến mức natri trong chế độ ăn uống cao

Thomas Frieden, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, nói với Washington Post: “Chúng ta đang ngập tràn trong các loại thực phẩm có hàm lượng natri cao. Giảm natri là một trong những biện pháp can thiệp sức khỏe cộng đồng bị bỏ quên và ít được thực hiện nhất".

Bằng cách giảm lượng thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn bạn ăn mỗi tuần, bạn có thể giảm lượng natri của mình một cách hiệu quả.

Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm các sản phẩm trên kệ hàng có ghi "natri thấp" hoặc thậm chí sử dụng muối "lite" - chứa một nửa lượng natri như muối thông thường - khi chuẩn bị bữa ăn từ đầu, theo Eat This, Not That!