Kê đơn không hợp lý làm tăng nguy cơ vi khuẩn kháng thuốc

Tại hội thảo, PGS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết kháng sinh ra đời điều trị các bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm, góp phần tăng tuổi thọ người dân. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo kháng kháng sinh là một trong 10 mối đe dọa toàn cầu, nhiều bệnh nhân không có thuốc chữa do vi khuẩn kháng thuốc , do tình trạng vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh đang ở mức báo động. Ước tính đến năm 2050, số người chết do kháng kháng sinh trên toàn thế giới có thể lên đến 10 triệu người.