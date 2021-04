Khoa học nói về 5 loại trái cây giúp giảm cân nhiều nhất

Có vị ngọt tự nhiên và nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ giúp no, trái cây là cách bạn nên dùng khi muốn giảm cân bền vững.

Dưới đây, Eat This, Not That! chỉ chọn ra 5 lựa chọn ngon miệng có thể giúp kiềm chế cơn đói để bạn không ăn quá nhiều.

1. Chuối

Chuối dễ dàng giúp bạn no, đặc biệt nếu bạn cắt một lát lên trên miếng bánh mì nướng nguyên cám với bơ đậu phộng.

Tuy nhiên, hãy biết rằng khi bạn ăn một quả chuối, bạn sẽ không phá vỡ định mức calo, vì một trái chuối chỉ chứa 112 calo. Chưa kể, chuối có chứa 3 gram chất xơ, có thể giúp tăng cảm giác no.

2. Táo

Táo Shuttertock

Một trái táo mỗi ngày giúp bác sĩ tránh xa, phải không? Một trái táo trung bình chỉ chứa hơn 100 calo và gần 5 gram chất xơ, có nghĩa là ăn một trái mỗi ngày cũng có thể giúp giảm cân thừa.

Táo là một nguồn chất xơ hòa tan tốt và nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại chất xơ này có thể giúp giảm mỡ bụng. Ví dụ, một nghiên cứu năm 2012 tiết lộ rằng tăng 10 gram chất xơ hòa tan hằng ngày có liên quan đến việc giảm 3,7% nguy cơ tăng mỡ bụng, theo Eat This, Not That!

3. Chanh dây

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại trái cây có hàm lượng calo thấp, thì không đâu khác ngoài chanh dây. Giàu vitamin A và C, loại trái cây nhỏ bé này chỉ chứa 18 calo.

Loại quả này có nguồn gốc từ Nam Mỹ, chứa piceatannol, một hợp chất có thể cải thiện huyết áp và tăng độ nhạy insulin, đây là chìa khóa để giảm cân.

4. Bưởi

Loại trái cây này có thể giúp bạn giảm một số cân không mong muốn, miễn là bạn không ngâm nó trong đường. Một nửa quả bưởi chỉ chứa 65 calo và mặc dù điều đó không gây no, nhưng một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn trái cây hoặc uống nước ép bưởi trước bữa ăn sẽ ăn ít calo hơn và cũng giảm được 7,1% cân nặng.

5. Cam

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, cam (hay còn gọi là siêu thực phẩm vitamin C), chứa 72 calo và gần 4 gram chất xơ. Trái cây này không chỉ có hương vị mà còn chứa nhiều chất xơ hòa tan được biết là giúp giảm cảm giác thèm ăn.

Trên thực tế, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất xơ hòa tan có thể giúp ức chế mức độ hormone đói do cơ thể sản xuất, theo Eat This, Not That!