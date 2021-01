Khoa học nói về tác dụng phụ của việc ăn sô cô la

Có rất ít đồ ngọt mà bạn có thể cảm thấy ngon miệng như sô cô la đen . Bánh kẹo ít đường (miễn là bạn mua một thanh sô cô la có hơn 70% cacao), chứa chất béo lành mạnh thực sự sẽ làm bạn hài lòng và giàu các hợp chất có lợi như chất chống ô xy hóa.

Vì một mẩu sô cô la mỗi đêm là một thói quen phổ biến, bạn có thể tự hỏi việc ăn ngọt này có thể làm gì cho cơ thể của bạn - lợi ích của nó có tốt cho sức khỏe như bạn nghĩ không?

Eat This, Not That! đã tìm hiểu kỹ các nghiên cứu và xem xét các bằng chứng để chứng minh lợi ích của sô cô la được khoa học ủng hộ.

1. Có thể chống lại sự tăng cân

Một loại chất chống ô xy hóa đặc biệt trong ca cao, một flavanol được gọi là procyanidins oligomeric (PCs), đã được tìm thấy để ngăn chuột trong phòng thí nghiệm tăng cân quá mức, theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hóa học Nông nghiệp & Thực phẩm.

Để có được những lợi ích của flavanol, bạn phải chọn sô cô la đen. Các chất dinh dưỡng có nguồn gốc thực vật này được tìm thấy trong chất rắn ca cao, phổ biến ở dạng thanh sẫm màu hơn thanh sô cô la sữa chứa nhiều đường và sữa.

Bởi vì nghiên cứu này được thực hiện trên động vật, chúng ta không nhất thiết phải đưa ra kết luận tương tự cho con người. Tuy nhiên, Eat This, Not That! cho rằng việc giảm lượng calo tiêu thụ chắc chắn sẽ giúp bạn giảm cân. Vì vậy, nếu bạn thay thế thói quen ăn kem hằng đêm của mình bằng một miếng sô cô la đen ít calo hơn, bạn có thể thúc đẩy giảm cân.

Chỉ cần nhớ rằng ăn quá nhiều có thể dẫn đến tăng cân, vì vậy hãy lưu ý kiểm soát khẩu phần ăn! Bám sát vào khẩu phần ăn.

2. Cảm thấy bớt căng thẳng hơn

Không chỉ vì bạn tìm đến một miếng sô cô la khi căng thẳng mà món tráng miệng đen này có liên quan đến việc giảm lo lắng - các hợp chất trong sô cô la thực sự đóng một vai trò hóa học trong việc giảm mức độ căng thẳng của bạn.

Ăn một ounce rưỡi sô cô la (40 gram) mỗi ngày trong khoảng hai tuần có thể giúp bạn thư giãn bằng cách giảm mức độ hormone căng thẳng, như cortisol, theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Proteome.

Để đạt được lợi ích, bạn chỉ cần tiêu thụ nửa thanh sô cô la (loại 85% ca cao). Vì phần đó là 250 calo, vậy nên bạn chia nhỏ để không tiêu thụ hết trong một khẩu phần. Tốt nhất là ăn một phần sô cô la với một số loại hạt như một bữa ăn nhẹ buổi chiều, thưởng thức một ít món ăn có năng lượng từ yến mạch và ăn một chút sô cô la sau bữa tối cùng với một số quả mâm xôi.

3. Có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính

Tình yêu của bạn dành cho sô cô la có thể sẽ lớn dần khi bạn biết rằng nó làm cho trái tim bạn mạnh mẽ hơn!

Một phân tích tổng hợp của Nutrients gần đây cho thấy rằng ăn sô cô la có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, đột quỵ và tiểu đường.

Để gặt hái những lợi ích, bằng chứng cho thấy rằng bạn nên ăn tối thiểu 1 phần sô cô la mỗi tuần nhưng không quá 6 phần. Các nhà nghiên cứu tin rằng những lợi ích tốt cho tim mạch có liên quan đến lượng flavanols dồi dào của sô cô la như epicatechin, catechin và procyanidins.

Các flavanol có thể bảo vệ cơ tim thông qua tác dụng hạ huyết áp, chống kết tập tiểu cầu (ngăn ngừa đông máu), chống ô xy hóa và chống viêm.

4. Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa tốt hơn

Các polyphenol ca cao trong sô cô la đen có liên quan đến việc thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn chống viêm trong hệ vi sinh vật. Ảnh minh họa: Shutterstock

Hệ vi sinh vật đường ruột của bạn - cộng đồng vi khuẩn, vi rút, nấm, vi khuẩn sống trong đường tiêu hóa của bạn - có liên quan đến nhiều lĩnh vực sức khỏe của bạn, từ hỗ trợ làn da khỏe mạnh đến giảm sự thèm ăn, cải thiện tâm trạng của bạn.

Đảm bảo vi khuẩn tốt trong đường ruột của bạn được cung cấp đầy đủ và khỏe mạnh là điều cần thiết để cho phép hệ vi sinh vật đường ruột của bạn thực hiện công việc của mình. Đó là nơi xuất hiện sô cô la. Các polyphenol ca cao trong sô cô la đen có liên quan đến việc thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn chống viêm trong hệ vi sinh vật.

Trong một thử nghiệm trên người được tiến hành trên những người tình nguyện khỏe mạnh, việc tiêu thụ đồ uống chứa nhiều flavanol ca cao trong 4 tuần đã chứng minh rằng làm tăng đáng kể sự phát triển của hai chủng vi khuẩn probiotic. Nghiên cứu này cho thấy rằng polyphenol ca cao có thể hoạt động như prebiotics (thức ăn cho men vi sinh của bạn).

5. Có thể chống lại chứng viêm

Viêm một chút là một điều tốt và là phản ứng tự nhiên của cơ thể đối với những căng thẳng. Nhưng khi cơ thể bạn bị viêm mạn tính - thường là do ăn một chế độ ăn uống nghèo nàn - bạn có thể gặp các vấn đề sức khỏe ở cấp độ tế bào. Viêm mạn tính có liên quan đến bệnh tim, ung thư và tiểu đường, cũng như cản trở cảm giác đói và các hormone điều chỉnh sự trao đổi chất.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ cho thấy ăn sô cô la đen điều độ có thể giúp ngăn ngừa và sửa chữa các tổn thương tế bào do viêm. Các nhà nghiên cứu cho rằng lợi ích chống viêm là flavanols ca cao, có đặc tính chống viêm, theo Eat This, Not That!