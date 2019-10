Công bố danh mục thực phẩm chức năng thuộc diện kê khai giá

Theo quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-BYT (Thông tư 22/2018), Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã thông báo công khai danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc diện kê khai giá đợt 2 năm 2019. Theo danh sách được công bố, danh mục này bao gồm 246 sản phẩm, là các thực phẩm chức năng cho trẻ nhỏ như: bổ sung can xi, bổ sung kẽm, sản phẩm ho cảm, tiêu độc, hỗ trợ đề kháng, cốm vi sinh, tăng cường chất xơ, ăn ngủ ngon…

Trước đó, tại Thông tư số 22/2018/TT-BYT (do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ký, ban hành ngày 12.9.2018) quy định danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc diện kê khai giá, bao gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Thực phẩm dinh dưỡng y học; Thực phẩm bổ sung (bao gồm sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi). Theo đó, Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm danh mục các sản phẩm phải kê khai giá; thực hiện cập nhật theo định kỳ hằng tháng đối với các sản phẩm đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm sau ngày Thông tư 22/2018 có hiệu lực (1.11.2018).

Cục An toàn thực phẩm cho biết, thực phẩm bổ sung cho trẻ nhỏ không thể thay thế thuốc điều trị, không có tác dụng điều trị và các gia đình không lạm dụng sử dụng cho trẻ.