Kiểm tra cửa hàng bị tố bán bánh mì nổi mốc, phạt 27,5 triệu đồng

Người này cho rằng đã mua bánh mì tại đây, nhưng khi mang về cho con nhỏ ăn thì phát hiện phần nhân xúc xích đã bị nổi nấm mốc, bốc mùi ôi thiu.

Nhận phản ánh, ngày 8.7, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng đã thành lập đoàn thanh tra, phối hợp UBND P.Hòa Khánh Nam xác minh thông tin và kiểm tra đột xuất cơ sở A.Q (địa chỉ 81 Hoàng Văn Thái).

Tuy nhiên, đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và hồ sơ pháp lý của cơ sở A.Q. Tại đây, đoàn ghi nhận cơ sở không có “Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”, cơ sở cũng vi phạm các quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong: sản xuất, kinh doanh , bảo quản thực phẩm, trang thiết bị, dụng cụ và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.