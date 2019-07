Kiểm tra đột xuất bếp ăn tập thể của các công ty

Ngay khi đến Công ty TNHH MTV thuốc lá Sài Gòn, đoàn kiểm tra xuống bếp ăn và lấy ngẫu nhiên mẫu chả lụa và mì sợi vàng để test nhanh. Kết quả cho thấy chả lụa âm tính với hàn the , còn mì sợi vàng có dấu hiệu hàn the.

Theo PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm , test nhanh sai số lớn nên ban đã lấy mẫu về kiểm nghiệm để xem có hàn the hay những hợp chất khác có gốc giống hàn the. Bà Lan đề nghị công ty kiểm tra lại nguồn gốc xuất xứ mì sợi vàng đã mua.