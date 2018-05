Kịp thời cứu sống người phụ nữ đột ngột khó thở, hôn mê

Thời tiết chuyển mùa rất dễ bị viêm cơm tim

Mọi người đều có nguy cơ viêm cơ tim, tuy nhiên người có sức đề kháng giảm, người già, trẻ em… rất dễ mắc. Nguyên nhân gây viêm cơ tim là do vi rút gây ra và đa số là do vi rút cúm. Chính vì vậy, mùa dễ mắc viêm cơ tim nhiều nhất là mùa cuối năm và mùa chuyển mưa - nắng, đây cũng là những thời điểm vi rút cúm bùng phát. Do vậy, mọi người nên cần tiêm ngừa cúm dự phòng. Nếu sức đề kháng tốt thì nguy cơ bị viêm cơ tim sẽ ít.

Làm sao nhận biết dấu hiệu viêm cơ tim?

Theo bác sĩ Đại, viêm cơ tim dễ nhầm lẫn với đột quỵ tim vì triệu chứng 2 bệnh này rất giống nhau là đau ngực, khó thở và tụt huyết áp… Tuy nhiên, phân biệt bệnh dựa vào đối tượng thì phụ nữ rất ít bị đột quỵ tim hơn nam giới - những người hay hút thuốc lá, rượu bia. Bác sĩ Đại cảnh báo: Khi thấy mệt, khó thở, tức ngực, chóng mặt, tay chân lạnh… thì nên đến BV để kiểm tra, điều trị kịp thời nếu bị viêm cơ tim.