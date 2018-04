Kỳ 1: Phẫu thuật thẩm mỹ ngực, nên hay không ?

Phẫu thuật thẩm mỹ cũng giúp những ai muốn có sắc vóc đẹp hơn để tự tin hơn, thành công hơn.

Trong chuyên đề “Xu hướng thẩm mỹ hiện đại, an toàn” này, ThS-bác sĩ Lê Tôn Dũng, giảng viên Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ chia sẻ chuyện nghề, các phương pháp làm đẹp toàn diện, an toàn và đặc biệt mở ra xu hướng về thẩm mỹ nội khoa (không phẫu thuật) trong ngành PTTM đang phát triển mạnh mẽ ở VN.



Có nên PTTM ngực ?

Là câu hỏi không biết bao nhiêu người phụ nữ mơ ước có bộ ngực hoàn hảo đặt ra, mà từ ngày này qua tháng khác không có câu trả lời, thậm chí có người tự hỏi đi hỏi lại câu ấy cả đời. Bởi xung quanh ta, bên cạnh những người phụ nữ có được bộ ngực như ý thì đâu đó vẫn còn rất nhiều cô gái, các chị không may gặp khiếm khuyết khiến họ mặc cảm về bộ ngực của mình. Làm trong nghề bao nhiêu năm, ThS-bác sĩ Lê Tôn Dũng gặp không biết bao nhiêu ca, mỗi người là một hoàn cảnh như ngực phẳng lì, ngực phì đại, ngực chảy xệ… nhưng có một ca đọng mãi trong tâm trí ông. “Đó là vào một buổi sáng cách đây 3 năm, có một cô gái trẻ rất đẹp đi cùng một bà mẹ, tìm đến tôi với khuôn mặt không thần sắc. Bà mẹ cho biết cô ấy từ rất lâu không còn biết thế nào là một đêm ngon giấc. Bởi cô bị ám ảnh việc người chồng sắp cưới… từ hôn. Mà nguyên nhân chỉ vì… cô có bộ ngực chảy xệ đến gần… tận rốn. Vậy là từ đó, cô gái nhốt mình trong bốn bức tường với bao đớn đau. Bà mẹ hỏi tôi: cháu rất muốn PTTM để có một bộ ngực đẹp, để làm lại cuộc đời, nhưng cháu sợ không an toàn. Theo bác, cháu có nên hay không nên? Tôi không do dự mà trả lời ngay: Rất nên! Để tôi giúp cháu tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Kết quả ca PTTM ấy thành công ngoài mong đợi. Giờ đây, cô gái ấy đã có một gia đình hạnh phúc, đang chuẩn bị đón đứa con gái đầu lòng”, ThS-bác sĩ Lê Tôn Dũng kể lại với đôi mắt rạng ngời niềm vui, và chia sẻ thêm: “Sau mỗi ca như vậy, tôi thấy mình tự hào về tính nhân văn của ngành PTTM vô cùng”.

Theo ThS-bác sĩ Lê Tôn Dũng, trong những trường hợp ngực phẳng lì, ngực phì đại, ngực chảy xệ, bên to bên nhỏ, vú teo nhỏ, ngực bị đoạn nhũ… làm ảnh hưởng đến cuộc sống, đến tương lai thì các cô gái rất nên tìm đến PTTM , đương nhiên với điều kiện sức khỏe đảm bảo để thực hiện.

PTTM ngực có nguy hiểm đến tính mạng không ?

Câu trả lời là có nguy hiểm đến tính mạng nếu như trường hợp thực hiện PTTM ngực mà bệnh nhân không kỹ lưỡng trong việc tìm hiểu và lựa chọn bác sĩ và nơi mình sẽ làm phẫu thuật. PTTM ngực được coi như một ca đại phẫu thuật, bởi ngực là cơ quan nhạy cảm với hệ thống mạch máu và hệ mạng thần kinh nối với nhau dày đặc, đòi hỏi bác sĩ phải có tay nghề điêu luyện, nắm chắc kiến thức chuyên ngành và các bộ môn liên quan như: giải phẫu, sinh lý, bệnh học... để ca mổ được tuân thủ theo đúng quy trình. Đặc biệt, môi trường phòng mổ chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn, tránh các nhiễm trùng, đủ trang thiết bị và kinh nghiệm xử lý các tình huống kịp thời.

Trường hợp phụ nữ đang mang thai, trong kỳ kinh nguyệt, mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch... thì hoàn toàn không nên thực hiện PTTM ngực.

Tuy nhiên, thực tế, xác suất xảy ra biến chứng và các rủi ro chiếm tỷ lệ rất thấp. Hầu hết các trường hợp bị các biến chứng đều do khách hàng chọn những bệnh viện thẩm mỹ không đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, thậm chí là làm chui... ThS-bác sĩ Lê Tôn Dũng khuyên các bạn trẻ trước khi thực hiện PTTM, hãy tìm đến sự tư vấn cẩn thận từ các bác sĩ có tâm và giỏi nghề để chọn ra phương pháp phù hợp. Mỗi phương pháp có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau mà chỉ có bác sĩ nhiều kinh nghiệm mới có thể đưa ra phương án phù hợp với thể trạng của từng người để đảm bảo ca phẫu thuật thành công.

(Kỳ tiếp theo: PTTM ngực đẹp, an toàn)