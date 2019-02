Ai cũng nghĩ ngâm chân nước ấm là tốt, nhưng nếu không đúng cách…

Do đó, ngâm chân để bổ sung dưỡng chất là điều rất cần thiết để thanh lọc, trị bệnh và cả làm đẹp nữa đấy! Tuy nhiên bên cạnh những lợi ích mà ngâm chân đem lại, thì việc những ai được phép và những ai không được phép ngâm, có lẽ không phải ai cũng biết. Vậy, hãy để các chuyên gia sức khỏe trên thế giới giúp ta những lời khuyên bổ ích nhất.

Tạp chí Life Times tiến hành điều tra với 2.104 người thì có đến 23,3% trả lời là chưa bao giờ ngâm chân, còn 41,7% lại cho rằng ngâm chân thật sự phiền phức. Những con số trên phần nào cho thấy, có khá nhiều người trong chúng ta chưa thấy hết được tác dụng và vai trò của việc ngâm chân

Ngâm chân bằng nước nóng không phải do y học hiện đại bây giờ mới phát hiện ra, mà từ lâu trong Trung y đã có những bài thuốc và cách chữa bệnh thông qua phương pháp này, nhưng có lẽ nó chưa thực sự được phổ biến. Lịch sử Trung Quốc chứng minh hoàng đế Càn Long, Từ Hi Thái hậu… là những người thường xuyên dùng liệu pháp ngâm chân. Với Từ Hi, bà ta tùy chỉnh nước ngâm chân theo mùa.

Vì vậy, ngâm chân sẽ giúp chúng ta có ba lợi ích sau: Cải thiện lưu thông máu; giảm bớt việc đau đầu; giúp giấc ngủ sâu hơn.

Nhưng vấn đề ở đây, không phải đối tượng nào cũng được phép ngâm và cách thức ngâm ra sao để có được hiệu quả nhất.

Đầu tiên nghiêm cấm với những người bị viêm khớp dạng thấp, xơ cứng tắc nghẽn động mạch. Những bệnh này thường mắc và xuất hiện ở người già, cho nên những ai mắc bệnh này hãy cân nhắc liệu pháp ngâm chân. Cho nên, những trường hợp bị mắc các triệu chứng trên hãy cân nhắc khi sử dụng việc ngâm chân nước nóng.

Tiếp đến là những người bị giãn tĩnh hoặc bị suy tĩnh mạch thì việc ngâm chân cũng nên hạn chế. Nếu thực sự đã có thói quen này rồi, chuyên gia khuyên rằng, nên sử dụng các phòng tắm hơi, dùng nước nóng để chườm, nếu ngâm chân thì hãy sử dụng nước ấm với nhiệt độ không nên vượt quá 40℃.

Một đối tượng khác nữa bị ngăn cấm hoàn toàn với việc ngâm chân nước nóng chính là trẻ em. Bởi đối với các em, đang tuổi phát triển, nếu ngâm chân nước nóng sẽ làm cho dây chằng chân trở nên lỏng lẻo, không có lợi cho việc hình thành và duy trì sự phát triển của chân, thậm chí nặng hơn nữa nó sẽ làm cho cột sống biến dạng. Nghiêm trọng thì sẽ ảnh hưởng đến, não, tim, phát triển bụng.

Đối tượng cuối cùng cũng không nên ngâm chân đó là những người bị bệnh tiểu đường. Người bình thường cảm thấy nhiệt độ nước quá nóng, còn với những người mắc bệnh này thì mất nhiều cảm giác về nóng nên rất dễ bị bỏng da.

Hơn nữa, với bệnh nhân tiểu đường, nếu bị một mụn nước nhỏ, không xử lý y tế kịp thời có thể dẫn đến nhiễm trùng bàn chân, viêm loét, có thể gây ra nghiêm trọng hoặc thậm chí phẫu thuật cắt bỏ.

Những lưu ý khi ngâm chân cùng nước nóng:

Thứ nhất, các bạn cần chú ý nhiệt độ nước ngâm chỉ nên để từ 40℃ ~ 45℃, bởi nếu ngâm nước nóng quá sẽ có hại cho tim mạch và não, hơn nữa nếu nóng quá dễ làm bỏng chân và gây nứt nẻ da chân.

Thứ hai, chú ý thời gian ngâm chân chỉ nên từ 15 ~ 30 phút, Khi ngâm bàn chân, máu sẽ dồn xuống hai chi, nếu kéo dài, có thể gây ra thiếu máu cung cấp cho não.

Với nước ngâm chân các bạn có thể cho thêm một số cách thành phần thảo dược hay tinh dầu, để hiệu quả tối ưu nhất. Trên đây là tất cả những điều chúng ta cần biết cho việc ngâm chân hằng ngày.