Bạn có biết tiêu chí chọn khăn mặt an toàn?

Chọn khăn của nhãn hiệu an toàn và uy tín

Theo các chuyên gia ngành may mặc, ở một số nơi sản xuất thủ công, không có uy tín, để tiết kiệm chi phí, những chiếc khăn lau mặt thường được sử dụng nguyên liệu rẻ tiền, có chứa thành phần hóa chất, chất tẩy trắng… Điều này rất độc hại đối với cơ thể con người, thậm chí có thể gây ung thư da.

Lựa chọn khăn có độ dày phù hợp

Các bạn nên chọn những chiếc khăn mỏng vừa phải cho mùa nóng và những chiếc khăn dày hơn cho mùa lạnh. Tuy nhiên, dù bất kỳ thời tiết nào, chúng ta cũng không nên sử dụng những chiếc khăn có lớp vải quá dày. Nó có thể giữ nước lâu hơn, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển làm hại da mặt đó!

Nên chọn khăn được làm từ 100% cotton

Những chiếc khăn mặt được làm từ các nguyên liệu đảm bảo như 100% cotton, sợi tre, gỗ sồi, sợi sữa thực vật hoặc động vật, tơ tằm… thường rất an toàn và tốt cho da mặt. Nó không chỉ có độ mềm mại, bóng mượt, mà còn thấm hút tốt, giúp chống khuẩn và đảm bảo an toàn cho da mặt.

Không nên chọn khăn có nhiều họa tiết trang trí

Những họa tiết trang trí như in màu, thêu, ren… trên khăn có thể mang lại nguy cơ tổn thương cho da mặt. Chúng có thể làm xước, thậm chí là đứt da trong quá trình sử dụng. Nguy hiểm hơn, nó còn có thể gây nhiễm độc hóa chất, thuốc nhuộm cho da mặt nữa đó!

Cách sử dụng khăn mặt an toàn và hiệu quả

• Các bạn nên thay khăn mặt sau 30 - 45 ngày sử dụng để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho da. Điều này giúp hạn chế tình trạng các tế bào chết lưu lại và các vi khuẩn phát triển trên khăn có thể gây hại cho da mặt.

• Không ngâm khăn quá lâu trong nước, đồng thời phơi khăn ở nơi thoáng mát sau khi sử dụng.

• Chọn đúng loại khăn cho từng mục đích sử dụng, tuyệt đối không dùng khăn tắm làm khăn mặt.

• Khi giặt khăn, các bạn nên giặt riêng bằng xà bông, nước muối hoặc xà phòng ít kiềm và xả lại thật sạch nhiều lần nhé!

Đi kèm với tủ hấp khăn chuyên nghiệp

Mai Hân Spa với kinh nghiệm hơn 12 năm phân phối các thiết bị, phụ kiện spa sẽ là nơi đáng tin cậy để bạn trang bị khăn, áo choàng cho spa của mình. Với khăn spa, khách sạn, Mai Hân Group chỉ phân phối các sản phẩm cao cấp, được làm từ chất liệu cotton mềm mại, êm ái, thấm hút mồ hôi tốt. Các loại khăn do Mai Hân Spa cung cấp được dệt sợi đôi không co rút, dày, mềm mại và thấm hút cực tốt hơn so với các sản phẩm thông thường. Đặc biệt, khăn sẽ không bị thô ráp sau khi giặt.