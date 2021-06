Đánh giá chất lượng máy xông hơi khô Harvia đang được spa, hộ gia đình tin dùng

Mua máy xông hơi khô Harvia ở địa chỉ nào chất lượng mà giá tốt? Máy xông hơi Harvia là thương hiệu cao cấp hàng đầu hiện nay. Do đó, trên thị trường có không ít cơ sở làm hàng giả, hàng nhái kém chất lượng. Điều này không chỉ khiến khách hàng thiệt hại tài chính, mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu. Nhiều trường hợp máy nhanh hư hại, không ổn định sau thời gian ngắn sử dụng. Thậm chí, máy bị chập mạch, cháy nổ, khiến người mua thiệt hại tài sản và không đảm bảo an toàn. Do đó, bạn cần tìm hiểu kỹ lưỡng cơ sở uy tín, nhập khẩu máy xông hơi khô Harvia chính hãng từ Phần Lan. Không nên vì ham giá rẻ mà mua phải những loại máy xông hơi kém chất lượng. Hiện nay, Mai Hân Group là đơn vị phân phối độc quyền máy xông hơi khô Harvia tại khu vực miền Nam, được Đại sứ quán Phần Lan chứng nhận. Mai Hân Group đã có hơn 12 năm kinh nghiệm, chuyên cung cấp các thiết bị cao cấp cho spa. Nơi đây được nhiều đối tác tin cậy vì: ● Cung cấp đa dạng các thiết bị spa nói chung và các loại máy xông hơi nói riêng. Đảm bảo nguồn nhập trực tiếp từ Phần Lan, đạt chất lượng tốt nhất để bảo vệ quyền lợi khách hàng. ● Mai Hân cung cấp trọn gói các dịch vụ tư vấn, thiết kế và thi công phòng xông hơi. Cũng như cung cấp máy xông đa dạng công suất, phụ kiện đi kèm… Tạo nên dịch vụ toàn diện, phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng. ● Lắp đặt miễn phí, nhanh chóng bởi đội ngũ nhân viên kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm. ● Chế độ bảo hành dài lâu trong vòng 12 - 24 tháng và bảo trì chu đáo, khiến khách hàng an tâm trong suốt quá trình sử dụng. ● Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, đảm bảo khách hàng mua được với giá tốt nhất thị trường. Mai Hân Group cung cấp giải pháp thi công, lắp đặt phòng xông hơi trọn bộ Nhu cầu xông hơi để tăng cường sức khỏe, làm đẹp ngày càng đông đảo. Giờ đây, các hộ gia đình hoàn toàn có thể lắp đặt phòng xông hơi tại nhà. Để cả gia đình cùng xông hơi sau những ngày làm việc mệt mỏi. Hay những lúc muốn tăng cường sức khỏe và gắn kết lại gần nhau hơn. Hy vọng với những reviews chân thật trên, các hộ gia đình có nhu cầu lắp đặt máy xông hơi khô Harvia sẽ tìm được địa chỉ uy tín. THÔNG TIN LIÊN HỆ Mai Hân Group - Đơn vị tại Việt Nam cung cấp giải pháp toàn diện cho ngành spa Địa chỉ: 166 Nguyễn Văn Thương (D1), P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM Hotline: 028.73058567 - 028.71075999 Website: maihanspa.com