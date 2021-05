Giường massage body giá bao nhiêu? Mua ở đâu đảm bảo chất lượng?

Nên mua giường massage body chất lượng ở đâu tốt? Giường massage body đang được bán với nhiều giá khác nhau với vô số các đơn vị phân phối. Do đó, chủ spa không biết nên tin tưởng vào nơi cung cấp nào để đảm bảo giường massage body chất lượng hỗ trợ kỹ thuật viên thực hiện liệu trình tốt nhất và làm hài lòng khách hàng. Vậy thì hãy tham khảo ngay đơn vị giường massage body cung cấp giường massage chất lượng với giá tốt hiện nay là Mai Hân Group. Hầu hết các spa, cơ sở chăm sóc da đều tin tưởng lựa chọn giường massage body tại Mai Hân Group. Một số spa mà Mai Hân Group đã cung cấp giường massage như Thảo Tây Spa, spa Ngọc Mỹ, Grand spa… Giường massage chạm chỗ tại Thảo Tây spa do Mai Hân Group cung cấp Cung cấp đa dạng các loại giường massage body với chất liệu gỗ tự nhiên 100% Mai Hân Group cung cấp đa dạng các loại giường massage body, facial làm bằng chất liệu gỗ nguyên khối nên đảm bảo khả năng chịu lực tốt có thể lên tới 400 kg. Tùy theo nhu cầu của chủ spa mà có thể lựa chọn giường massage khung bằng gỗ tràm, sồi hay căm xe. Đặc biệt, Mai Hân Group là đơn vị hàng đầu trên thị trường thiết kế được loại giường massage body chạm trổ theo phong cách châu Âu đẹp. Nó không chỉ giúp kỹ thuật viên thực hiện tốt các liệu trình chăm sóc sức khỏe, làm đẹp da cho khách hàng mà còn tô điểm cho không gian spa thêm sang trọng. Thiết kế theo yêu cầu của chủ spa Mai Hân Group có xưởng sản xuất giường massage với đội ngũ nhân viên tài hoa và giàu kinh nghiệm luôn update và cải tiến để có những mẫu giường massage tốt nhất. Nếu chủ spa có yêu cầu thiết kế mẫu giường massage riêng thì đội ngũ nhân viên Mai Hân Group vẫn sẵn lòng hỗ trợ. Chính sách bảo hành dài lâu Khung giường có thời gian bảo hành lên tới 12 tháng. Đội ngũ nhân viên giao hàng tận nơi và lắp đặt miễn phí. Cung cấp trọn bộ Mai Hân Group với hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp giải pháp toàn diện cho ngành spa. Do đó, chủ spa tìm đến Mai Hân Group không chỉ được cung cấp giường massage mà còn nhiều thiết bị đi kèm như đá nóng, tinh dầu... Giá cả cạnh tranh hàng đầu thị trường Mai Hân Group với xưởng sản xuất riêng nên có thể sản xuất giường massage số lượng lớn trong thời ngắn với giá cả cạnh tranh thị trường. Vì vậy, chủ spa hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn Mai Hân Group là đối tác. Mong rằng với thông tin chi tiết về giá giường massage body ở trên, chủ spa đã có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Cách tốt nhất vẫn là tìm đến một đơn vị cung cấp giường massage body chất lượng và uy tín như Mai Hân Group. THÔNG TIN LIÊN HỆ Mai Hân Group - Đơn vị tại Việt Nam cung cấp giải pháp toàn diện cho ngành spa Địa chỉ: 166 Nguyễn Văn Thương (D1), P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM Hotline: 028.73058567 - 028.71075999 Website: maihanspa.com