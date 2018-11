Massage trị liệu bằng đá nóng: Lợi ích và những cảnh báo

Vậy liệu pháp massage bằng đá nóng được thực hiện như thế nào cũng như những lợi ích và rủi ro có thể xảy ra đối với loại hình massage này ra sao.

Tác dụng massage bằng đá nóng - đó là sử dụng đá bazan (đá núi lửa) phẳng được làm nóng và sau đó đặt vào các phần cụ thể của cơ thể. Người ta chọn loại đá này vì chúng giữ nhiệt và nhẵn bóng để giảm nguy cơ tổn thương da. Người ta thường ngâm chúng trong nước nóng trước khi dùng. Sau đó, chúng được đặt lên các phần của cơ thể, chẳng hạn như: lưng, bụng, mặt, tay, chân…

Đôi khi kỹ thuật viên xoa bóp cầm những hòn đá trong tay và sử dụng chúng để massage. Điều này cho phép khách hàng được trị liệu sâu hơn vào các cơ mà không bị áp lực đè nặng, giúp họ được thư giãn hơn.

Sau liệu trình đá nóng, đá lạnh được sử dụng trên mặt. Nhiệt độ lạnh giúp làm dịu các mạch máu bị sưng và làm dịu làn da bị nóng trước đó.

Loại điều trị trị liệu bằng đá nóng này được cho là có nguồn gốc ở Trung Quốc gần 2.000 năm trước. Kể từ đó, kỹ thuật sử dụng đá để chữa bệnh đã được sử dụng ở nhiều nền văn hóa khác nhau, như châu Mỹ, châu Phi, Ai Cập và Ấn Độ. Ngoài thư giãn sâu, có rất nhiều lợi ích khi trị liệu bằng massage đá nóng. Dưới đây là 5 lợi ích của nó:

Giảm đau

Massage bằng đá nóng đặc biệt làm giảm triệu chứng ở những người có chứng đau cơ, xơ cơ và các rối loạn tự miễn dịch khác.

Giảm căng thẳng

Massage là phương pháp hiệu quả để giảm căng thẳng. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng massage làm giảm căng thẳng và lo lắng, đồng thời cải thiện sức khỏe tim mạch.

Tăng tính linh hoạt

Sự căng thẳng của cơ thể có thể làm cho bệnh nhân khó khăn và đau đớn hơn khi chuyển động các khớp. Massage giúp thư giãn cơ bắp, làm cho cơ thể dễ dàng và thoải mái hơn khi di chuyển. Những người mắc chứng đau khớp có thể được hưởng lợi đặc biệt là từ massage bằng đá nóng.

Giảm co thắt cơ

Những bắp thịt bị căng và co thắt dẫn tới hiện tượng chuột rút gây ra rất nhiều đau đớn và ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày. Giảm viêm và căng thẳng trong cơ xương giúp giảm co thắt cơ và cơn đau. Như đã nói, massage và sử dụng đá nóng có thể thúc đẩy sự thư giãn của cơ và khớp trong cơ thể để giảm đau và co thắt.

Các kích thước khác nhau của viên đá massage Ngủ ngon hơn

Nhiều người không ngủ ngon giấc hoặc mất ngủ là do các yếu tố như căng thẳng và lịch trình công việc bận rộn. Đánh giá của một số tài liệu về hiệu quả của massage cho thấy rằng đây là phương pháp hữu ích trong việc thúc đẩy thư giãn và đem đến giấc ngủ ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, massage bằng đá nóng có thể không thích hợp cho một số người và bất kỳ mối quan tâm nào cũng nên được đưa ra với bác sĩ điều trị hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

