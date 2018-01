Máy xông hơi ướt không cấp hơi vào phòng, phải khắc phục như thế nào?

Đáp:

Chào bạn Thanh Thủy, đầu tiên xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gởi câu hỏi của mình về cho chuyên mục Làm đẹp. Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến máy xông hơi Amazon nhà bạn không cung cấp hơi vào phòng. Do đó, bạn cần kiểm tra hay gọi thợ đến sửa chữa để khắc phục vấn đề này một cách triệt để.

Máy xông hơi ướt Amazon - là sản phẩm thuộc thương hiệu nổi tiếng trên thị trường, đang được rất nhiều người Việt yêu thích và tin tưởng sử dụng. Xông hơi từ lâu đã được xem là phương pháp mang đến nhiều lơi ích cho sức khỏe và sắc đẹp, nhưng nếu thực hiện không đúng cách, không những không mang đến hiệu quả tốt mà còn dẫn đến hư hỏng các trang thiết bị của phòng xông. Một trong những sự cố lớn nhất là máy xông hơi ướt không cung cấp hơi vào phòng. Trường hợp này đối với máy xông hơi Amazon là hay gặp và tương đối khó khắc phục. Để tránh việc chữa “trâu lành thành trâu què”, bạn không nên tùy ý sữa chữa nếu chưa thật sự hiểu rõ. Tốt nhất, bạn nên nhờ cậy đến sự hỗ trợ của trung tâm sữa chữa máy xông hơi Amazon đảm bảo uy tín trên thị trường, để khắc phục được hiệu quả, nhanh chóng và an toàn hơn. Bạn cũng có thể tham khảo một số nguyên nhân và cách khắc phục khi máy xông hơi ướt Amazon không cấp hơi vào phòng sau đây:

Nguyên nhân khiến máy xông hơi ướt Amazon không cấp hơi vào phòng:

- Van cấp nước của máy bị hư hỏng

- Nguồn nước cung cấp vào máy không đủ

- Thermostat hoạt bị hỏng

- Nguồn điện không ổn định

Máy xông hơi ướt Amazon không cấp hơi vào phòng, phải khắc phục như thế nào?

So sánh với các nguyên nhân chính đã chỉ ra ở trên, đầu tiên bạn cần kiểm tra lại bộ phận van cấp nước của máy xem có vấn đề gì không. Trường hợp nếu van bị hỏng thì phải thay mới, van bình thường thì bạn tiếp tục kiểm tra đến nguồn nước. Lượng nước cung cấp vào máy xông hơi ướt là rất quan trọng, khi nguồn nước không đảm bảo do quá nhiều hoặc quá ít sẽ gây ra hiện tượng không cấp hơi vào phòng. Đó là lý do khi lắp đặt phòng xông hơi tại nhà, bạn cần đặc biệt quan tâm đến nguồn cung cấp nước.

Nếu van nước và nguồn cung cấp nước đều đảm bảo bình thường, bạn hãy kiểm tra nguồn điện, bởi đây cũng là một lý do khiến máy Amazon không cung cấp hơi như bình thường. Trong trường hợp nguồn điện không ổn định, bạn không có cách nào khác ngoài cơ cấu lại nguồn điện của gia đình, đi dây với tiết diện thích hợp. Khi bạn đã kiểm tra tất cả các bộ phận van nước, nguồn nước cung cấp, nguồn điện nếu không bị hư hỏng hay có vấn đề gì thì nguyên nhân chỉ có thể do thermostat bị hỏng.

Bạn tiến hành kiểm tra thermostat bằng cách vặn nút thermostat theo chiều kim đồng hồ đến vị trí 50 độ C - 60 độ C nếu có tiếng “tách” phát ra có nghĩa là thermostat đảm bảo hoạt động tốt. Ngược lại, không nghe thấy có tiếng kêu gì nghĩa là nó đã bị hỏng. Thermostat hỏng có thể do nguyên nhân đầu dò (cảm biến) bị gãy. Do đó, bạn cần thay thế ngay cho máy hoạt động bình thường, cấp lại hơi vào phòng để việc xông hơi tại nhà của mình được hiệu quả.

Một số lưu ý để sử dụng máy xông hơi ướt Amazon tốt nhất:

- Lắp đặt đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Khi sử dụng phải chỉnh nhiệt độ thích hợp

- Bảo dưỡng, vệ sinh phòng xông hơi thường xuyên

- Tuân thủ các hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất

- Không được tự ý sửa chữa nếu không thật sự hiểu hay có kinh nghiệm.

Thanh Thủy thân mến, bạn có thể kiểm tra máy xông hơi ướt Amazon theo các hướng dẫn ở trên và nhờ cậy đến kỹ thuật của các trung tâm sửa chữa để đảm bảo máy có thể hoạt động tốt và lâu bền.

Ngoài ra, nếu độc giả muốn được tư vấn lắp đặt và sử dụng phòng xông hơi tại nhà hay các trung tâm spa, có thể liên hệ với Mai Hân để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

