Ormedic Image có tốt không và đâu là sản phẩm được chọn mua nhiều ?

Các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết được câu trả lời chính xác nhất và có thể đưa ra lựa chọn tối ưu cho làn da của mình.

Dòng sản phẩm Ormedic Image lành tính với mọi làn da

Ormedic Image chiết xuất từ 100% thành phần hữu cơ

Tất cả các dòng sản phẩm của Image Skincare đều được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên lành tính. Đặc biệt, với dòng sản phẩm Ormedic Image chiết xuất từ các thành phần chọn lọc, đã được kiểm nghiệm hiệu quả và có nguồn gốc hữu cơ sạch. Sản phẩm Ormedic Image không sử dụng thành phần dẫn xuất từ dầu mỏ, chất bảo quản hóa học.

Thành phần có nguồn gốc từ hữu cơ sạch là ưu điểm nổi bật của dòng sản phẩm Ormedic Image Skincare

Cân bằng độ pH ổn định cho da khỏe mạnh

Bạn có biết, làn da khỏe mạnh nhất khi có độ pH 5.5. Vì vậy, cân bằng độ pH cho làn da rất quan trọng trong liệu trình chăm sóc da. Hiểu được điều đó, các nhà khoa học tại viện nghiên cứu Image Skincare đã phát triển các sản phẩm Ormedic để độ pH có thể ở mức tốt nhất.

Chính điều này đã tạo nên một hàng rào bảo vệ tự nhiên giúp ngăn ngừa hiện tượng da khô, bị tổn thương hay các dấu hiệu lão hóa.

Ứng dụng công thức mới mang lại hiệu quả tối ưu

Dòng sản phẩm Ormedic được ứng dụng công thức làm đẹp mới nhất và tác động dựa trên nguyên lý: Nuôi dưỡng - Làm dịu - Bảo vệ và phục hồi. Vì vậy, sản phẩm Ormedic Image lành tính, dịu nhẹ và an toàn với cả làn da của phụ nữ, trẻ em nhưng lại mang lại hiệu cực kỳ tốt. Một làn da được nuôi dưỡng khỏe đẹp từ bên trong và có khả năng chống lại các tác hại của môi trường và ánh nắng mặt trời.

Review 5 dòng sản phẩm Ormedic Image Skincare bán chạy

1. Sữa rửa mặt cân bằng da Ormedic Image Balancing Facial Cleanser

Image Skincare Ormedic Balancing Facial Cleanser chính là sự kết hợp hoàn hảo của các thành phần hữu cơ nhẹ nhàng làm sạch chất nhờn, bụi bẩn và giúp cân bằng độ pH cho làn da khỏe đẹp từ bên trong.

Sữa rửa mặt Ormedic Image Balancing Facial Cleanser nhẹ nhàng làm sạch mọi bụi bẩn, chất nhờn

Thành phần hữu cơ lành tính

Chiết xuất trà xanh: Tác dụng kiềm dầu, kháng khuẩn và chống oxy hóa hiệu quả bằng cách triệt tiêu các gốc tự do cho da luôn tươi trẻ, rạng ngời.

• Hoa cúc: Công dụng kháng viêm, làm dịu da và giúp mờ vết sẹo nhanh chóng.

• Nha đam: Làm sạch lớp tế bào chết già nua thúc đẩy tế bào mới phát triển. Bên cạnh đó, tinh chất nha đam bổ sung độ ẩm chuyên sâu giúp làn da duy trì độ đàn hồi và làm mờ nếp nhăn.

• Dầu olive: Giữ ẩm và tái tạo da cực tốt, giúp làn da trở nên mượt và tươi trẻ.

• Yến mạch: Làm dịu kích ứng, tăng cường làm sạch và bổ sung dưỡng chất chống oxy hóa cho làn da khỏe mạnh hơn.

Công dụng chính

Sữa rửa mặt Image Skincare Ormedic Balancing Facial Cleanser mang lại nhiều công dụng đặc biệt khiến chị em ngày càng yêu chuộng như:

• Lấy hết bụi bẩn, bã nhờn, lớp tẩy trang giúp ngăn ngừa mụn hiệu quả.

• Cân bằng độ ẩm tự nhiên cho làn da luôn căng bóng, mềm mịn.

• Bổ sung dưỡng chất nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh chống lại sự phát triển của các gốc tự do.

Đánh giá chung

Sản phẩm sữa rửa mặt Ormedic Image dịu nhẹ, lành tính nên phù hợp với mọi loại da, an toàn với cả làn da nhạy cảm, da hư tổn, dễ kích ứng. Hiệu quả của Ormedic Balancing Facial Cleanser không chỉ làm sạch mà còn bổ sung độ ẩm, dưỡng chất cho làn da luôn khỏe mạnh và tươi trẻ từ bên trong.

Hướng dẫn sử dụng

Lấy một ít ra lòng bàn tay sạch tạo bọt rồi thoa nhẹ nhàng lên toàn bộ da mặt, kết hợp massage nhẹ nhàng khoảng 30 giây - 1 phút rồi rửa lại với nước sạch. Sử dụng đều đặn 2 lần vào buổi sáng và buổi tối.

Giá tham khảo: Tùy theo dung tích có giá từ 168.000 - 1.100.000 đồng.

Xem chi tiết sản phẩm: https://www.maihan.vn/image-skincare/sua-rua-mat-can-bang-da-image-skincare-ormedic-balancing-facial-cleanser.html

2. Gel tẩy tế bào chết Image Ormedic Balancing Gel Polisher

Sản phẩm tẩy tế bào chết Ormedic Image ứng dụng công nghệ tiên tiến mà thành phần cực dịu nhẹ nên nhanh chóng lấy hết lớp tế bào chết, bụi bẩn mà không gây bong tróc hay làm khô da.

5 công dụng chính của gel tẩy tế bào chết Ormedic Image

• Làm sạch hết lớp tế bào già nua cho làn da thông thoáng ngăn ngừa mụn.

• Kích thích sản sinh tế bào mới cho làn da luôn tươi mới.

• Độ mịn màng của làn da được cải thiện rõ rệt lên tới 23%.

• Da trắng hồng rõ rệt lên 1 tone.

• Làn da mềm mịn và căng bóng lên rõ rệt.

Gel tẩy tế bào chết Ormedic Image cho làn da sáng bừng rạng rỡ

Thành phần lành tính cho mọi loại da

Caviar lime (chanh ngón tay): Hàm lượng vitamin C cao gấp 3 lần so với cam, chanh, quýt giúp làm sáng da hiệu quả. Ngoài ra, chúng còn chứa vitamin E, Folate, Kali… có khả năng ngăn chặn sự hoạt động của gốc tự do và kích thích collagen sản sinh cho làn da luôn căng bóng, tươi trẻ.

Enzyme từ lựu: Có tác dụng chặn đứng sự oxy hóa và enzyme gây phân hủy collagen. Loại enzyme cũng có thể bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời nguyên nhân chính gân nám sạm.

Olive dạng bột: Chứa hàm lượng lớn vitamin E, acid béo giúp làn da chống lại các dấu hiệu lão hóa trở nên tươi trẻ và trắng sáng tự nhiên.

Enzymmatic và AHA: Nâng tone màu da trắng sáng đều màu tự nhiên.

Đánh giá chung

Sản phẩm chiết xuất ở dạng gel hạt li ti nhẹ nhàng cuốn sạch lớp tế bào chết, bụi bẩn, chất nhờn cho làn da sáng mịn lên 1 tone rõ rệt. Đồng thời, Ormedic Image làm lỗ chân lông thông thoáng ngăn ngừa mụn xuất hiện và các dưỡng chất từ các bước chăm sóc da tiếp theo sẽ thẩm thấu nhanh hơn vào bên trong. Sản phẩm dịu nhẹ nên phù hợp với mọi loại da và có thể sử dụng hằng ngày.

Hướng dẫn sử dụng

Lấy 1 lượng gel tẩy tế bào chết thoa lên vùng mặt và massage nhẹ nhàng 1-2 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm. Sản phẩm có thể sử dụng hằng ngày để làm sạch và sáng da.

Giá tham khảo: 1.250.000 đồng

3. Serum cân bằng và chống lão hóa Ormedic Balancing Antioxidant Serum

Không làm phái đẹp trên toàn thế giới thất vọng, Ormedic Balancing Antioxidant Serum giúp cân bằng độ ẩm cho làn da kích ứng hay mất nước mềm mượt trở lại. Từ đó, hàng rào bảo vệ da cũng được tăng cường chống lại mọi tác động của môi trường và ánh nắng mặt trời. Mọi tổn thương sẽ được khôi phục nhanh chóng và chống lại các dấu hiệu lão hóa hiệu quả.

Serum Ormedic Balancing Antioxidant Serum căn bằng độ ẩm và ngăn ngừa lão hóa cho làn da khỏe đẹp từ bên trong

Khám phá công dụng nổi bật của serum Ormedic Image

• Giúp cân bằng độ ẩm tự nhiên và thải độc cho làn da khỏe mạnh từ bên trong.

• Bổ sung độ ẩm cho làn da luôn căng mượt.

• Tăng cường khả năng tự bảo vệ của làn da chống lại các hại của môi trường, tia UV.

• Khôi phục tổn thưởng nhanh chóng và ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

• Làm mờ nếp nhăn, duy trì độ đàn hồi cho làn da săn chắc, trẻ trung hơn.

Thành phần chính

Mận Kakadu Plum: Giàu chất chống oxy hóa mạnh và dưỡng chất vitamin C cho làn da xỉn màu trắng hồng rạng rỡ.

Hyaluronic: Đây là chất dưỡng ẩm tự nhiên giống như hàng rào giúp bảo vệ da khỏi các tác động từ môi trường hay ánh nắng mặt trời.

Haberlear Hodopensis: Chiết xuất hoa tai voi với nhiều dưỡng chất giúp chống lại các tác nhân từ môi trường bên ngoài tác động xấu lên làn da.

Đánh giá chung về sản phẩm

Chiết xuất dạng tinh chất nên dễ dàng thẩm thấu ngày vào da mà không gây nhờn dính. Làn da yếu sau peel, nhiễm khuẩn, kích ứng, nhạy cảm hay da xỉn màu, lão hóa… đều có thể sử dụng sản phẩm, an toàn tuyệt đối.

Hướng dẫn sử dụng

Rửa sạch mặt và thoa 2-4 giọt serum Ormedic Balancing Antioxidant Serum lên da mặt và vỗ nhẹ để dưỡng chất thẩm thấu nhanh chóng và phát huy tác dụng. Sử dụng đều đặn 2 lần vào sáng và tối.

Giá tham khảo: Sản phẩm có nhiều dung tích đáp ứng mọi nhu cầu chăm sóc da với giá dao động từ 336.000 - 2.050.000 đồng.

Xem chi tiết sản phẩm: https://www.maihan.vn/image-skincare/serum-can-bang-va-chong-lao-hoa-ormedic-balancing-antioxidant-serum.html

4. Mặt nạ giảm nhạy cảm và kích ứng da Image Ormedic Balancing Gel Masque

Sản phẩm mặt nạ Ormedic Image với chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên lành tính giúp làn da tổn thương sau laser, peel, kích ứng, dị ứng, khô ráp… nhanh chóng phục hồi và khỏe đẹp trở lại.

Mặt nạ Ormedic Image làm dịu làn da nhạy cảm, kích ứng

Công dụng ưu việt chỉ có trong mặt nạ Ormedic Balancing Gel Masque

Nhờ vào công nghệ dưỡng da độc quyền, mặt nạ Image Ormedic đã tạo nên nhiều công dụng hoàn hảo như:

• Làn da kích ứng do bất cứ yếu tố nào cũng nhanh chóng được làm dịu.

• Khả năng kháng viêm và kháng khuẩn giúp tăng sức đề kháng cho làn da chống lại các tác động của môi trường.

• Cung cấp độ ẩm cần thiết và khóa ẩm giúp làn da luôn mềm mượt, căng bóng.

• Thúc đẩy collagen và elastin sản sinh giúp làn da luôn trẻ hóa, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

• Khôi phục nhanh chóng tổn thương cho làn da luôn tươi trẻ, tràn đầy năng lượng.

Thành phần chiết xuất thảo dược lành tính

Chiết xuất nha đam: Bổ sung độ ẩm giúp làm dịu làn da kích ứng ngay tức thì. Đồng thời, nha đam giúp duy trì độ đàn hồi và tăng khả năng tế bào tái tạo mới cho làn da tươi sáng rạng rỡ.

Dầu ô liu: Chữa lành nhanh chóng tổn thương và giúp làm dịu da do tác động của ánh nắng mặt trời.

Trà đen: Làm giảm nếp nhăn và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Hoa cúc: Chống viêm nhiễm, giảm sưng rát và nhanh chóng chữa lành các vết thương.

Mondo grass: Loại cỏ có khả năng thích ứng cao nên có thể bảo vệ làn da chống lại các tác nhân kích ứng từ môi trường bên ngoài.

Prickly pear cactus extract: Đây là chiết xuất đặc biệt từ cây xương rồng bảo vệ da khỏi sự phá vỡ của các liên kết nước cho làn da luôn ẩm mịn, căng mọng.

Đánh giá chung

Là dòng sản phẩm đặc biệt có thể khôi phục làn da bị tổn thương, kích ứng do tác động của môi trường. Đặc biệt, mặt nạ Image Ormedic không chất tạo mùi nên không gây ra kích ứng.

Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng đúng cách sẽ mang lại hiệu quả chăm sóc da tối ưu với các bước như sau:

• Rửa sạch mặt với sữa rửa mặt Image.

• Thoa nhẹ nhàng lớp mặt nạ lên vùng da mặt và cổ.

• Thư giãn khoảng 3-10 phút rồi rửa sạch lại với nước lạnh.

• Nhớ sử dụng đều đặn 1-3 lần trong 1 tuần để phát huy hiệu quả chăm sóc da tốt nhất.

Giá tham khảo: 1.250.000 đồng cho dung tích 59ml.

5. Kem dưỡng da chống lão hóa Image Ormedic Balancing Bio Peptide Crème

Image Ormedic Balancing Bio Peptide Crème là dòng sản phẩm cung cấp độ ẩm chuyên sâu cùng khả năng khóa ẩm cực tốt giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa cho làn da luôn căng mọng, tươi sáng rạng rỡ.

Kem Image Ormedic dưỡng ẩm và chống lão hóa vượt trội

Công dụng chăm sóc da tối ưu

• Bổ sung độ ẩm giúp cải thiện ngay tình trạng da khô ráp, bong tróc hay mất cân bằng.

• Tăng cường hệ miễn dịch cho làn da chống lại các tác hại của môi trường và ánh nắng mặt trời.

• Lấy lại độ cân bằng tự nhiên cho làn da khỏe mạnh từ bên trong.

• Siêu dưỡng chất giúp khôi phục nhanh chóng các tổn thương và chống lại các dấu hiệu lão hóa.

• Kích thích sản sinh collagen chống chảy xệ cho làn da luôn trắng sáng và tươi trẻ mỗi ngày.

• Thu nhỏ lỗ chân lông và làm đầy nếp nhăn cho làn da luôn căng bóng.

Thành phần chiết xuất trái cây tinh khiết

• Dầu mơ: Có thể làm da dịu khi bị dị ứng hay cháy nắng. Bên cạnh đó, dầu mơ giúp da cân bằng độ ẩm cho da mềm mượt.

• Camellia sinensis trà xanh Nhật Bản (organic): Tác dụng ngăn ngừa DNA hư tổn làm chậm quá trình lão hóa cho làn da luôn tươi sáng, căng mịn. Trà xanh còn giúp làn da kiềm dầu và kháng khuẩn cực tốt.

• Palmitoyl Olgopepide - Matrixyl: Thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen, elastin cho làn da luôn căng bóng.

• Ubiquinone: Khôi phục nhanh làn da hư tổn giúp ngăn ngừa lão hóa da.

• Sodium Hyaluronate: Khả năng giữ ẩm cực cao với liên kết 1000 lần trong nước.

• Chiết xuất cây hạt dẻ, hạt mỡ: Cho làn da mềm mượt, tránh nứt nẻ và nhanh chóng chữa lành tổn thương, làm giảm sưng tấy.

• Vitamin E: Duy trì làn da mềm mượt và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa hiệu quả.

• Dưa leo: Giúp kháng viêm cho làn da khỏe đẹp từ bên trong.

• Chiết xuất lô hội: Làm dịu da tức thì.

Đánh giá chung

Kem Image Ormedic Balancing Bio Peptide Crème chiết xuất dạng kem lỏng dễ dàng thẩm thấu sâu bên trong và phát huy chăm sóc làn da tối ưu. Đặc biệt, sản phẩm chiết xuất từ trái cây hữu cơ lành tính nên phù hợp với cả da nhạy cảm, da dễ kích ứng, da tổn thương sau điều trị, da khô mất nước và làn da lão hóa.

Hướng dẫn sử dụng

Làm sạch da bằng sữa rửa mặt và thoa nhẹ nhàng một lớp kem lên da mặt. Massage cho dưỡng chất của kem thẩm thấu vào sâu bên trong và phát huy tác dụng. Sử dụng đều đặn vào mỗi tối trước khi đi ngủ để đạt hiệu quả chăm sóc da tốt nhất.

Giá tham khảo: Tùy theo dung tích có giá dao động từ 336.000 - 2.050.000 đồng

Xem chi tiết sản phẩm: https://www.maihan.vn/image-skincare/kem-duong-chong-lao-hoa-image-ormedic-balancing-bio-pepetide-creme-57g.html

Dòng sản phẩm Ormedic Image xứng đáng là sự lựa chọn cho làn da của bạn đúng không nào. Vậy chị em còn chờ đợi gì nữa mà không tìm ngay một đơn vị phân phối chính hãng để lựa chọn sản phẩm phù hợp thay đổi nhan sắc cho làn da. Chú ý, khi chọn mua Image Skincare Ormedic cần lựa chọn đơn vị phân phối uy tín, chính hãng.