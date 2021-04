Phương pháp nâng mũi được tin tưởng chọn lựa năm 2021

Sụn cân cơ thái dương là lớp tế bào mỏng màu trắng, rất dai bọc ở quanh các lớp cơ dưới da ở khu vực thái dương. Sụn cân cơ thái dương thường được lựa chọn vì sụn cân ở đây dày, dễ lấy, vùng lấy cân dưới tóc nên có thể dễ dàng giấu sẹo. Nâng mũi sụn sườn Fascia phù hợp với những bạn có da đầu mũi quá mỏng không thể nâng đỡ sụn sau nâng. Nâng mũi sụn sườn Fascia là phương pháp nâng mũi độc quyền của phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Saigon Venus. Nâng mũi sụn sườn Fascia giải pháp tối ưu cho dáng mũi đẹp bền vững với thời gian.

Phương pháp nâng mũi cấu trúc sụn sườn FASCIA là một trong những phương pháp độc quyền tại Phòng khám Chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Sài Gòn Venus

Do Megaderm là chất liệu nhân tạo nên đối với một vài khách hàng có cơ địa nhạy cảm thì có thể bị dị ứng vật liệu. Sau một thời gian đi tu nghiệp tại Hàn Quốc, ThS-BS.Nguyễn Tiến Huy đã tìm ra được giải pháp sử dụng cân cơ thái dương tự thân thay thế cân cơ sinh học Megaderm, loại bỏ tình trạng kích ứng vật liệu nhân tạo và củng cố thêm độ dày, khỏe cho da mũi. ThS-BS.Nguyễn Tiến Huy đã ứng dụng thành công cân cơ thái dương vào phương pháp nâng mũi sụn sườn và phương pháp nâng mũi sụn sườn Fascia ra đời.

Nâng mũi sụn sườn Fascia ngoài việc sử dụng sụn sườn dựng trụ còn được cải tiến bằng việc sử dụng cân cơ thái dương tự thân bao bọc toàn bộ thân, sống mũi, giúp bảo vệ toàn bộ mũi.

Hiện nay, phương pháp nâng mũi sụn sườn cần được đánh giá là phương pháp nâng mũi đỉnh cao, có thể nâng cấp dáng mũi cao tây mà không lo tài nguyên mũi khách hàng không đủ. Tuy nhiên, đối với một vài khách hàng có da mỏng thì phải sử dụng thêm cân nhân tạo Megaderm để bảo vệ da mũi.

