Sai lầm khiến da đen sạm, xấu xí dù sử dụng kem dưỡng đắt tiền

Vậy thì bạn hãy xem xét quy trình dưỡng da của mình có mắc phải 5 sai lầm dưới đây hay không nhé.

1. Bỏ lơ việc tẩy tế bào chết cho da

Để làn da có thể hấp thụ tối đa các dưỡng chất có trong các sản phẩm dưỡng da thì bạn phải tẩy tế bào chết vùng mặt 2 - 3 lần/tuần. Còn với vùng da toàn thân là 3 - 4 lần/tuần. Riêng với làn da nhạy cảm, mỏng yếu thì chỉ cần 1 lần/tuần.

Tuy nhiên, nhiều phái đẹp lại thường xuyên bỏ qua bước chăm sóc da này do lười hoặc quên. Điều này sẽ khiến hiệu quả dưỡng trắng da bị giảm đi một nửa.

Lý do là bởi hằng ngày cơ thể sản xuất ra hàng ngàn tế bào da chết. Chúng không thể đào thải hết bằng cách tự nhiên, tích tụ lâu ngày trên da sẽ làm bưng bít lỗ chân lông, ngăn dưỡng chất thẩm thấu vào bên trong và khiến da trở nên tối màu, đen sạm.

2. Da không được làm sạch sâu hoàn toàn

Rửa mặt với nước và sữa rửa mặt chưa đủ để loại bỏ hết bụi bẩn, bã nhờn bám sâu bên trong lỗ chân lông. Và khi chưa thật sự sạch mà phải tiếp nhận các sản phẩm dưỡng sẽ khiến da bị bức bí, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, gây mụn.

Bởi vậy, hãy luôn thực hiện quy trình làm sạch sâu bằng các bước gồm: tẩy trang - sữa rửa mặt - toner hoặc nước hoa hồng. Kết hợp với đó là phương pháp xông hơi da mặt, xông hơi toàn thân để làm giãn nở lỗ chân lông, đào thải độc tố, loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn.

3. Chỉ bôi kem chống nắng 1 lần duy nhất trong ngày

Bình thường làn da của bạn đã dễ bị sạm nám, lão hóa do tác động của tia UV. Khi sử dụng kem dưỡng thì khả năng bắt nắng lại tăng lên gấp nhiều lần. Lý do là trong các sản phẩm dưỡng có một số thành phần có tính chất hấp thụ ánh sáng mặt trời.

Nhưng nhiều phụ nữ do quá tin tưởng vào khả năng bảo vệ da cả ngày của sản phẩm chống nắng. Hoặc do lười, do cảm thấy bất tiện nên chỉ bôi kem chống nắng một lần duy nhất trong ngày.

Thực tế tất cả sản phẩm chống nắng dù SPF, PA có cao đến mức nào thì chỉ bảo vệ da được tối đa khoảng 4 giờ, trong điều kiện bạn không tiếp xúc với nước, hay đổ mồ hôi. Vậy nên hãy luôn nhớ dặm lại kem chống nắng ít nhất 2 lần/ngày và sau 2 tiếng nếu phải tiếp xúc với ánh nắng cường độ lớn liên tục.

4. Dùng quá nhiều dưỡng chất cùng lúc

Sử dụng quá nhiều sản phẩm dưỡng da cùng lúc chỉ khiến làn da bị “quá tải” Nhưng hãy luôn nhớ rằng việc chăm sóc da muốn đạt hiệu quả tối đa thì phải thực hiện theo quy trình khoa học, bài bản, điều trị từng vấn đề da. Sử dụng quá nhiều loại mỹ phẩm cùng lúc sẽ khiến da không thể thẩm thấu hết, gây tắc nghẽn lỗ chân lông, gây mụn… Khi một lúc gặp phải nhiều vấn đề như nám, lão hóa, đen sạm hay da mụn, sần sùi, không căng mịn. Mong muốn điều trị, cải thiện tất cả các vấn đề đó nhanh chóng nhất, nên phái đẹp chúng ta thường sử dụng cùng lúc nhiều dưỡng chất, mỹ phẩm.Nhưng hãy luôn nhớ rằng việc chăm sóc da muốn đạt hiệu quả tối đa thì phải thực hiện theo quy trình khoa học, bài bản, điều trị từng vấn đề da. Sử dụng quá nhiều loại mỹ phẩm cùng lúc sẽ khiến da không thể thẩm thấu hết, gây tắc nghẽn lỗ chân lông, gây mụn…

5. Chỉ sử dụng một loại kem dưỡng quanh năm

Đây là một thói quen sai lầm khó bỏ mà hầu như cô nàng nào cũng mắc phải. Việc sử dụng duy nhất một loại kem dưỡng cho tất cả các kiểu thời tiết xuân, hạ, thu, đông. Nhưng bạn biết không mỗi mùa làn da sẽ gặp phải vấn đề khác nhau, nhu cầu dưỡng chất cũng thay đổi theo.