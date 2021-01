Sắm thêm tiện nghi spa, tăng tốc phục vụ khách hàng dịp cuối năm

1. Các sản phẩm spa nên sắm để phục vụ khách hàng tốt hơn dịp cuối năm

1.1 Nồi nấu đá nóng massage

Massage đá nóng là dịch vụ “hot” được nhiều khách hàng ưa chuộng khi đến spa. Để liệu trình massage đá nóng dễ thực hiện và đạt hiệu quả cao bước làm nóng đá massage là vô cùng quan trọng.

Chúng ta có thể làm nóng đá massage bằng phương pháp thủ công với nồi nấu ăn thông thường. Tuy nhiên đây không phải là cách tối ưu nhất mà còn để lại nhiều nhược điểm. Vậy nên để liệu trình massage đá nóng được thuận tiện và hiệu quả hơn spa nên sử dụng nồi nấu đá chuyên dụng.

Nồi nấu đá nóng chuyên dụng chính là giải pháp chuyên nghiệp, hiệu quả, an toàn nhất mà bất kì spa nào cung cấp dịch vụ massage đá nóng cũng cần.

Nồi nấu đá chuyên dụng tại spa

Lợi ích của nồi nấu đá chuyên dụng

Nồi nấu đá giúp kiểm soát nhiệt độ cực tốt nhất, cho đá đạt độ nóng lý tưởng để tăng cường hiệu quả điều trị, thư giãn trong các liệu trình massage đá nóng, mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.

- Giữ đá nóng đều ở nhiệt độ lý tưởng

- Hơi nóng trong đá massage được bổ sung bằng nồi hấp đá sẽ thâm nhập vào các mô sâu hơn mềm và cấu trúc cơ bắp, giảm đau trong chặt chẽ và đau cơ.

- Tăng tuổi thọ của đá, giúp tiết kiệm chi phí thay mới tối đa.

- Không mất thời gian chờ đợi, canh chừng, hạn chế tối đa sự cố xảy ra

1.2 Tủ hấp khăn

Khăn spa là vật dụng quan trọng và luôn có trong tất cả trung tâm spa dù lớn hay nhỏ. Khăn spa tham gia vào hầu hết các dịch vụ phục vụ khách hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng của khách hàng. Vậy nên việc giữ khăn spa luôn khô ráo, sạch sẽ, thơm tho là điều vô cùng quan trọng.

Việc giặt khăn, phơi khăn theo phương pháp thủ công là điều vô cùng hạn chế tại spa. Vậy nên các trung tâm spa nên sở hữu 1 chiếc tủ hấp khăn chuyên dụng là vô cùng tiện lợi.

Tùy theo mùa và mục đích sử dụng chủ spa có thể lựa chọn 2 loại tủ hấp khăn đó là tủ hấp khăn nóng và tủ hấp khăn lạnh. Tùy theo khối lượng khăn mà bạn muốn hấp có thể lựa chọn loại 1 tầng hoặc loại 2 tầng.

Tủ hấp khăn sử dụng công nghệ sưởi ấm và Indepandently UV mang lại hiệu quả làm sạch, tiệt trùng vượt trội. Giúp diệt sạch các tế bào nấm mốc, vi khuẩn, vi trùng có hại trên khăn. Hệ thống đèn cực tím tự động bật khi tủ hấp khăn hoạt động, cơ chế tự động ngắt khi nhiệt độ ± 700C.

Tủ hấp khăn chuyên dụng tại spa

Các loại tủ hấp khăn phổ biến trên thị trường

- TỦ HẤP KHĂN 2 TẦNG D-336D là loại tủ 2 tầng có dung tích sử dụng lên đến 32 lít giúp bạn có thể vệ sinh cùng lúc nhiều chiếc khăn, đảm bảo hoạt động của spa luôn được vận hành trơn tru, khăn luôn thơm tho, sạch sẽ để phục vụ khách hàng.

- TỦ Ủ ẤM VÀ TIỆT TRÙNG KHĂN RTD-46A là loại tủ 2 tầng có dung tích lên tới 46 lít. Loại tủ này có khả năng vệ sinh cùng lúc rất nhiều khăn vô cùng tiện lợi. Nhiệt độ được cài đặt theo yêu cầu của người sử dụng và sử dụng chế độ auto tự ngắt điện khi đã đạt đủ độ nóng.

- TỦ Ủ ẤM VÀ TIỆT TRÙNG KHĂN RTD-23A là loại tủ 1 tầng nhỏ gọn. Đây là loại tủ hấp khăn 1 tần với dung tích nhỏ nên thường được sử dụng ở các spa vừa và nhỏ.

1.3 Phòng xông hơi cao cấp

Phòng xông hơi là thiết bị vô cùng phổ biến tại các trung tâm spa. Phòng xông hơi đem đến công dụng thư giãn và chăm sóc sức khỏe cực kì hiệu quả. Đến hiện nay phòng xông hơi còn được kết hợp sử dụng cùng các liệu trình tắm trắng và giảm cân tại spa đem đến hiệu quả cao hơn.

Phòng xông hơi là dạng phòng kín cách nhiệt được dùng để xông hơi. Nhiệt độ phòng xông hơi từ 45 - 70 độ C tùy loại phòng sẽ có mức nhiệt độ khác nhau.

So với việc xông hơi thủ công ngày xưa thì phòng xông hơi hiện đại đem lại hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần, tiết kiệm thời gian chuẩn bị cho liệu trình xông hơi.

Một số loại phòng xông hơi phổ biến tại spa

Phòng xông hơi không còn quá xa lạ tại các trung tâm spa. Vậy đâu là loại phòng xông hơi phổ biến và cần có tại spa.

1.3.1 Phòng xông hơi khô sauna truyền thống

Phòng xông hơi khô sauna là loại xông hơi khô truyền thống hoạt động ở nhiệt độ 50 - 55 độ C, có thể lên đến 75 độ C, và độ ẩm chỉ ở mức 10%. Vật liệu làm phòng xông hơi khô hoàn toàn từ gỗ cao cấp, đảm bảo độ bền và an toàn cho sức khỏe.

Phòng xông hơi khô có cấu tạo gồm: Khung phòng xông hơi, máy xông hơi khô, đá sauna, bảng điều khiển, và một số phụ kiện khác như: Nhiệt ẩm, nhiệt kế, đồng hồ cát, xô và gáo múc nước,...

Phòng xông hơi khô sauna truyền thống

1.3.2 Phòng xông hơi hồng ngoại

Phòng xông hơi hồng ngoại là loại phòng xông hơi sử dụng sức nóng lan tỏa từ thiết bị hồng ngoại làm cho nhiệt độ phòng nóng lên. Thiết bị hồng ngoại bao gồm: Film hồng ngoại, bóng đèn hồng ngoại, cáp hồng ngoại, máy hồng ngoại.

Phòng xông hơi hồng ngoại có cấu tạo gồm: Khung phòng xông hơi, thiết bị hồng ngoại, bảng điều khiển, và một số phụ kiện khác như: Nhiệt ẩm, nhiệt kế, đồng hồ cát,...

Phòng xông hơi hồng ngoại

1.3.3. Phòng xông hơi đá muối Himalaya

Phòng xông hơi đá muối Himalaya là loại phòng xông hơi với sự kết hợp của đá muối Himalaya và các thiết bị làm nóng không gian như: Máy xông hơi khô, đèn hồng ngoại, film hồng ngoại, cap hồng ngoại,....

Tùy vào diện tích phòng xông hơi của spa hay gia đình bạn để lựa chọn mẫu phòng xông hơi đá muối Himalaya phù hợp và vẫn giữ được tính năng và những công dụng diệu kỳ cho sức khỏe.

Phòng xông hơi đá muối Himalaya có cấu tạo gồm: Khung phòng xông hơi, thiết bị làm nóng không gian, đá muối Himalaya, bảng điều khiển, và một số phụ kiện khác như: Nhiệt ẩm, nhiệt kế, đồng hồ cát, thiết bị nghe nhạc,...

Phòng xông hơi đá muối Himalaya

Trên đây chỉ là 3 thiết bị cơ bản nên sắm sửa hoặc nâng cấp trong dịp cuối năm này. Tuy nhiên tùy vào nhu cầu khách hàng và chiến lược của từng trung tâm spa để có kế hoạch sắm sửa tiện nghi một cách phù hợp, đem đến nhiều lợi ích nhất cho spa.

2. Ưu điểm của việc sắm thêm tiện nghi spa

Việc sắm thêm tiện nghi cho spa vào dịp đông khách là điều vô cùng cần thiết. Vậy ưu điểm cụ thể của nó là gì?

2.1 Giúp nâng cấp dịch vụ, nâng cao sự hài lòng của khách hàng

Việc sắm thêm tiện nghi cho spa sẽ giúp thuận tiện hơn trong quá trình phục vụ khách hàng, tránh tình trạng gián đoạn trong các liệu trình. Đây cũng là cách để nâng cấp dịch vụ, gia tăng sự chuyên nghiệp của spa. Đặc biệt điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận của khách hàng, giúp nâng cao sự hài lòng của họ khi đến trải nghiệm tại spa của bạn.

2.1 Giúp tối ưu thời gian so với việc sử dụng các phương pháp thủ công

Việc sử dụng các phương pháp thủ công để làm nóng đá, vệ sinh khăn spa hay để xông hơi làm tốn rất nhiều thời gian của kĩ thuật viên. Bên cạnh đó đôi lúc còn để khách hàng phải đợi lâu, hay gián đoạn quá trình phục vụ khách hàng. Khi có các thiết bị tiện lợi sẽ giúp tối ưu thời gian cho kĩ thuật viên, giúp họ tập trung phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Sắm thêm tiện nghi spa phục vụ khách hàng

Nếu bạn là chủ spa hãy lưu ý những điều chia sẻ trên đây để có chiến lược phù hợp nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất, đem lại nguồn doanh thu cao cho spa.

Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ, thiết bị spa hãy liên hệ Mai Hân Group để được tư vấn miễn phí nhé.