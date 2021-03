Top 8 kem trị thâm vùng kín, trị thâm nách hiệu quả cho nàng thêm tự tin

Vì thế, Top 8 kem trị thâm vùng kín sau sẽ là cứu tinh của nàng.

Tại sao da vùng kín, vùng nách bị thâm đen?

Màu sắc của da vùng nhạy cảm là điều mà các nàng luôn quan tâm nhưng ít ai dám chia sẻ. Trước hết hãy “điểm mặt” những nguyên nhân thường khiến vùng kín bị sẫm màu.

● Yếu tố di truyền: Mỗi người, hàm lượng melanin được sản xuất khác nhau thường tập trung ở vùng nhạy cảm: nách, bẹn, nhũ hoa, vùng kín... nên thường không trắng sáng mịn màng như mong muốn.

● Rối loạn Hormone: Ở nữ hàm lượng hormone trong những giai đoạn khác nhau sẽ có sự xáo trộn (dậy thì, mang thai, tiền mãn kinh...) khiến estrogen và progesterone bị giảm hoặc tăng đột ngột ảnh hưởng đến gốc tự do làm biến đổi sắc tố khu vực nhạy cảm.

● Sử dụng đồ lót quá chật: Quần áo quá ôm tạo nên áp lực ma sát khiến cho tuần hoàn máu bị cản trở, dẫn đến thâm sạm vùng kín.

● Chăm sóc và vệ sinh không đúng cách: Đây là nguyên nhân thường gặp nhất khiến da vùng kín thâm đen nhanh chóng. Vùng kín, vùng dưới cánh tay không sạch thoáng làm khu vực nhạy cảm rất dễ bị ngứa ngáy, viêm nhiễm... gây nên hiện tượng thâm đen.

Sử dụng kem trị thâm vùng kín có hiệu quả không?

Để khắc phục tình trạng thâm sạm vùng nhạy cảm, vùng nách thì kem trị thâm vùng kín có thực sự hiệu quả không là điều ai cũng thắc mắc.

Trước kia các loại kem trị thâm thường có các thành phần dưỡng chất như: Vitamin A, C, E có tác dụng nhanh với bề mặt da, sau khi sử dụng sẽ giúp làm mờ đi vết thâm sạm nhanh. Các sản phẩm này không giải quyết được tận gốc nguyên nhân gây thâm sạm vùng kín, khiến kết quả không lâu dài.

Nhưng ngày nay với sự phát triển của khoa học - công nghệ kem trị thâm có thể giúp giải quyết tận gốc vết thâm chỉ trong 1 thời gian ngắn không gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kết quả lâu dài cho bạn làn da trắng hồng như ý.

Tuy nhiên, trên thị trường vẫn có rất nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh lí nữ. Hãy tham khảo ngay 8 dòng sản phẩm trị thâm sau để có thêm những sự chọn lựa an toàn và hiệu quả cho vùng Eva nhé!

Vùng da dưới cánh tay, vùng nhạy cảm tươi sáng rạng rỡ giúp nàng thêm tự tin

Top 8 kem trị thâm vùng kín được chị em tìm mua nhiều nhất

1. Gel trị thâm vùng kín, trị thâm vùng nách Bella Belle Sensitive Areas Solution Lightening Gel

Đứng đầu là gel thâm vùng kín Bella Belle Sensitive Areas Solution Lightening của Pháp được cả thế giới ưa chuộng. Sản phẩm được đánh giá là dòng kem giúp đánh bay tế bào sắc tố đen, trị thâm cho da vùng nhạy cảm, vùng dưới cánh tay nhanh chóng mà an toàn tuyệt đối.

Bella Belle Sensitive Areas Solution Lightening trị thâm vùng nhạy cảm

Thành phần chính:

Có nguồn gốc đến từ thành phần thiên nhiên với khả năng làm sáng da, kháng khuẩn hàng đầu như: Lô hội, chiết xuất hạt nho, rễ nhân sâm, tinh dầu hạt Jojoba, trà xanh, xạ hương, táo xanh, cây thủy cự, Niacinamide, Alpha-Arbutin... nên sử dụng rất an toàn cho cả da vùng nách, bikini, nhũ hoa, Không gây kích ứng, dạng gel nên tốc độ thẩm thấu siêu nhanh không làm bít tắc lỗ chân lông gây mùi khó chịu.

● Chiết xuất lô hội: Cấp nước, giữ ẩm cho da mềm mại. chống viêm, kháng khuẩn, Sản sinh Collagen và Elastin cho da đàn hồi, căng mịn.

● Niacinamide: Bổ sung độ ẩm, ngăn ngừa nếp nhăn và làm trắng vùng da bikini, vùng dưới nách, nhũ hoa nhanh chóng.

● Alpha-Arbutin: Bổ sung dưỡng chất giúp vùng da thâm đen tươi sáng đều màu trở lại.

● Chiết xuất hạt nho: Chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào da khỏi gốc tự do ngăn ngừa thâm sạm da.

● Chiết xuất rễ nhân sâm: Duy trì độ săn chắc, phục hồi và làm trẻ hóa da. Đào thải độc tố cho da trắng sáng, mịn màng.

● Tinh dầu hạt Jojoba: Giảm tiết bã nhờn cho da thông thoáng.

● Chiết xuất táo: Làm sạch sáng da, se chân lông, tẩy tế bào chết, cải thiện bề mặt da mịn sáng.

● Chiết xuất trà xanh: Chống viêm, giảm mẫn đỏ, làm chậm lão hóa làm da mềm mịn.

● Chiết xuất xạ hương: Chống gốc tự do do giúp làm sáng da tự nhiên.

● Chiết xuất hương thảo: Giúp kháng viêm, thanh lọc cải thiện vùng da tối màu, làm đều màu da.

Công dụng nổi bật:

Kem trị thâm vùng kín, trị thâm nách Bella Belle với công nghệ hiện đại và khả năng làm trắng sáng vượt trội giúp:

● Cung cấp độ ẩm chuyên sâu giúp da vùng nách, bikini... luôn mềm mịn, căng mướt.

● Cung cấp chất dinh dưỡng cải thiện cấu trúc và độ đàn hồi da cho da tươi trẻ mịn màng.

● Nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết, kích thích sản sinh tế bào mới, làm sáng hồng da vùng nhạy cảm hiệu quả chỉ sau 4-6 tuần sử dụng.

● Chiết xuất dạng gel nên thẩm thấu vào da ngay sau khi thoa, không lo dính vào quần áo và hương thơm tự nhiên mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng:

● Sau khi tắm xong lau khô cơ thể. Cho 1 lượng kem vừa phải ra đầu ngón tay, thoa nhẹ lên cơ thể, massage nhẹ nhàng trong 1 phút cho kem thẩm thấu.

● Da vùng nhạy cảm rất mỏng manh nên không massage mạnh tay có thể gây tổn thương da.

=> Sử dụng đều đặn mỗi ngày để có kết quả làm trắng nhanh nhất.

Xem chi tiết sản phẩm: https://www.maihan.vn/my-pham-bella-belle/kem-duong-trang-da-vung-nhay-cam-Bella-Belle.html

2. Kem trị thâm vùng kín, trị thâm nách B3 Black Off Essence

Đứng TOP thứ 2 trong danh sách chỉ xứng đáng gọi tên kem trị thâm vùng kín, trị thâm nách B3 Black Off Esssence. Sự kết hợp hoàn hảo các tinh chất dưỡng trắng an toàn như tinh chất nhau thai Placenta, arginine, carbomer, mầm đậu nành, sữa ong chúa cùng công nghệ độc quyền từ Nhật Bản; B3 Black Off Essence giúp vùng da nhạy cảm thâm sạm, sần sùi trở nên mịn màng, tươi sáng rạng ngời .

Kem trị thâm B3 Black Off Esssence

Thành phần chính:

Sản phẩm được chiết xuất từ 100% thành phần thiên nhiên chọn lọc kỹ và nuôi trồng, sản xuất theo quy chuẩn Nhật Bản. Vì vậy, chị em hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng kem B3 Black Off Esssence an toàn tuyệt đối với hiệu quả làm trắng da vùng kín hiệu quả vượt trội sau 4 tuần sử dụng.

● Tinh chất nhau thai Placenta: Tinh chất nhau thai nhiều dưỡng chất có công dụng rất lớn trong việc nuôi dưỡng và làm trắng sáng da.

● Arginine: Là một dạng axit amin giúp tổng hợp Protein trong cơ thể giúp da luôn săn chắc và đàn hồi.

● Carbomer: Có khả năng loại bỏ tế bào chết hiệu quả, căng bằng độ pH và giữ ẩm cho da luôn căng mịn, tươi sáng.

● Chiết xuất cây thì là: Chống lại các dấu hiệu lão hóa và thúc đẩy làn da sản sinh tế bào mới cho sáng khỏe.

● Tinh chất mầm đậu nành: Giảm nếp nhăn, đánh bay thâm sạm.

● Sữa ong chúa: Bổ sung độ ẩm, ức chế sự hình thành melanin cho da tươi sáng, căng mịn.

Công dụng nổi bật:

● Cung cấp dưỡng chất giúp nuôi dưỡng sâu làn da vùng kín cho da hồng hào, mịn màng.

● Thu nhỏ lỗ chân lông và xóa sạch vết thâm nám cho da trắng hồng tự nhiên.

● Các dưỡng chất sẽ thẳm sâu vào lớp trung bì ngăn chặn quá trình lão hóa da, cải thiện độ đàn hồi da sẽ trở nên săn chắc, rạng rỡ.

● Nhanh chóng khôi phục tổn thương và ngăn ngừa lão hóa vượt trội cho làn da vùng nhạy cảm luôn sáng hồng rạng rỡ.

Cách sử dụng:

● Sau khi tắm lấy 1 lượng kem vừa đủ thoa nhẹ lên vùng nhũ hoa và vùng nách. Massage nhẹ nhàng trong 1 phút cho kem thẩm thấu.

Xem chi tiết sản phẩm: https://whitelabel.com.vn/white-label/kem-lam-hong-nhu-hoa-loai-bo-tham-den-vung-nach-white-label.html

3. Kem trị thâm vùng kín Baume De Beauté

Baume De Beaute là dòng kem chăm sóc đa chức năng dành cho “cô bé” đến từ Pháp. Chủ yếu giúp phục hồi da vùng kín sau các liệu trình thẩm mỹ và hỗ trợ cải thiện sắc tố da.

Baume De Beauté kem tái tạo da vùng kín

Thành phần chính:

Sản phẩm có thành phần chính là chiết xuất hoa lan trắng mang đến khả năng làm dịu và phục hồi da bị tổn thương vô cùng hiệu quả.

Công dụng nổi bật:

● Làm dịu cảm giác khó chịu sau khi triệt lông vùng bikini.

● Chứa nhiều dưỡng chất giúp hồi phục da hư tổn và giữ ẩm, thúc đẩy quá trình tái tạo nhanh chóng hơn.

● Ngăn ngừa lão hóa da, cải thiện độ săn chắc.

● Hỗ trợ loại bỏ sắc tố đen, làm dàng hồng da vùng nhạy cảm.

Cách sử dụng:

Thoa một lượng kem nhỏ lên khu vực da vùng bikini sau khi đã vệ sinh sạch. Để kem thẩm thấu sau 2 phút và mặc trang phục bình thường. Sử dụng kem mỗi ngày để mang lại hiệu quả như ý.

4. Kem trị thâm vùng kín PK24

Kem trị thâm vùng kín PK24 với thành phần chủ yếu từ thảo dược sản phẩm lành tính khi sử dụng và mang lại khả năng làm sạch da cao.

Kem trị thâm da vùng nhạy cảm PK24

Thành phần chính:

● Gel Aloe: Làm sạch, tăng cường độ ẩm phục hồi tổn thương.

● Glycerin: Có nguồn gốc từ thực vật làm săn chắc, phục hồi cơ bị lão hóa.

● Phèn Kali: Giúp diệt khuẩn và làm sạch vùng kín hiệu quả.

● Sodium Citrate: Chống viêm, săn se niêm mạc, sát khuẩn, cân bằng pH.

Công dụng nổi bật:

● Giữ ẩm, tăng cường sản sinh collagen cải thiện độ dẻo dai của làn da vùng kín.

● Tăng cảm xúc, tăng khoái cảm giúp nữ giới dễ dàng đạt được cảm giác hưng phấn trong "cuộc yêu".

● Ổn định độ pH, ngừa nhiễm khuẩn, ngừa một số bệnh phụ khoa.

● Làm giảm khả năng phát triển của tế bào sắc tố da, ngăn ngừa thâm vùng kín hiệu quả.

Cách sử dụng:

● Bước 1: Vệ sinh vùng kín.

● Bước 2: Lấy lượng gel vừa phải thoa lên vùng kín, nhẹ nhàng massage trong 10 phút.

5. Kem trị thâm vùng kín, trị thâm nách Virigin Star

Đây là một trong những dòng sản phẩm gel bôi trơn ngừa thâm sạm vùng kín nổi tiếng của Nga giúp chị em xóa tan nỗi lo thâm sạm, giảm thăng hoa trong tình yêu.

Gel bôi trơn khử thâm vùng kín Virigin Star

Thành phần chính:

Sản phẩm chứa hoạt chất của vỏ cây Ximenia Americana và Potassium Alum cùng nhiều dưỡng chất khác giúp vùng kín luôn sáng khỏe và mịn màng.

Công dụng nổi bật:

● Phục hồi và tái tạo lớp đệm niêm mạc, cải thiện độ nhạy cảm của da vùng kín.

● Cải thiện chức năng lưu thông máu, cho làn da luôn sáng khỏe mỗi ngày, ngăn ngừa thâm nám hiệu quả.

● Ngăn ngừa tình trạng khô rát trong quan hệ nhờ khả năng bôi trơn và kích thích khoái cảm khi yêu.

Cách sử dụng:

● Lấy một lượng gel vừa đủ ra lòng bàn tay. Thoa đều lên vùng kín trước khi quan hệ.

6. Kem trị thâm vùng kín Maputi

Maputi là loại kem trị thâm thu hút nhiều sự quan tâm với công dụng trị thâm, làm sáng da, giải quyết vấn đề viêm lỗ chân lông… hiệu quả.

Kem trị thâm vùng kín Maputi

Thành phần chính:

● Dầu ô liu: Có tác dụng dưỡng ẩm, tẩy da chết nhẹ giúp da sáng khỏe.

● Dầu hạt hướng dương: Chống oxy hóa da.

● Dầu cám gạo: Xóa mờ thâm sạm cho da trắng sáng, khỏe mạnh.

● Chiết xuất lá nha đam: Cấp ẩm, ngăn ngừa lão hóa da.

● Lá hương thảo: Tổng hợp collagen, cải thiện độ đàn hồi cho da chắc khỏe.

Công dụng nổi bật:

● Xóa mờ vết thâm ở vùng da nhạy cảm như ngực, nách, đầu gối, mông...

● Nhẹ nhàng loại bỏ tế bào da chết, thúc đẩy tuần hoàn máu cho da sáng khỏe.

● Ngăn ngừa hình thành sắc tố melanin làm da thâm sạm, xỉn màu.

● Bổ sung độ ẩm cho da mềm mại, cải thiện tình trạng da khô.

Cách sử dụng:

● Lấy một lượng kem vừa đủ thoa lên vùng da thâm sạm, xỉn màu sau khi.

● Sử dụng liên tục mỗi ngày 1 lần để nhanh chóng loại bỏ vết thâm sạm trên da.

7. Kem trị thâm vùng kín Nuwhite V1

Kem làm hồng vùng kín Nuwhite V1 là sự kết hợp giữa thành phần lành tính giúp loại bỏ sắc tố gây thâm sạm, tối màu vùng kín. Đồng thời thúc đẩy quá trình tái tạo da tự nhiên.

Nuwhite V1 ngăn ngừa thâm sạm vùng nhạy cảm

Thành phần chính:

Sản phẩm không chỉ mang lại hiệu quả trong thời gian ngắn sử dụng mà còn lành tính với mọi làn da.

Công dụng nổi bật:

● Kem Nuwhite V1 Mibiti Prudente có vai trò quan trọng trong việc chống oxy hóa, thúc đẩy tái tạo collagen, làm giảm nếp nhăn.

● Cải thiện làn da không đều màu, loại bỏ lớp da đen sạm nhanh chóng.

● Làm tăng mức ceramide và axit béo trong da giúp ngăn chặn việc da bị mất nước giúp da căng tràn sức sống.

Cách sử dụng:

Chỉ cần vệ sinh sạch da vùng kín và thoa 1 lượng kem vừa đủ lên da trước khi đi ngủ. Sử dụng đều đặn mỗi ngày để đạt hiệu quả trị thâm vùng kín, trị thâm nách tốt nhất.

8. Kem trị thâm vùng kín, trị thâm nách Bella Belle Sensitive Areas Repair Lightening Cream

Tiếp theo lại là một sản phẩm cũng đến từ Thương hiệu Bella Belle chính là Bella Belle Sensitive Areas Repair Lightening Cream. Sản phẩm có dạng kem mịn thấm sau vào da giúp loại bỏ nhanh chóng các tế bào sắc tố đen, nuôi dưỡng làn da vùng dưới cánh tay, bẹn, nhũ hoa sáng hồng và tươi trẻ.

Kem trị thâm vùng kín Bella Belle đánh bay vùng da thâm sạm nhanh chóng

Thành phần chính:

● Chiết xuất tảo đỏ (Algae Extract): Có khả năng làm mờ nếp nhăn, thúc đẩy quá trình tổng hợp Elastin giúp duy trì độ săn chắc và đàn hồi cho da.

● Alpha-Arbutin: Làm giảm sắc tố melanin, ngăn ngừa thâm nám, tàn nhang, da không đều màu.

● Chiết xuất rễ nhân sâm: Chống viêm da, ngăn ngừa dị ứng, cung cấp nước cho da mịn màng.

● Chiết xuất hoa kim ngân: Duy trì tone màu trắng hồng, kháng khuẩn, giảm viêm đảm bảo sức khỏe làn da.

Công dụng nổi bật:

● Cải thiện vùng da nhạy cảm, làm trắng sáng da, loại bỏ vết thâm sạm nhanh chóng.

● Thành phần từ thảo dược rất nhẹ dịu cho làn da giúp nuôi dưỡng từ sâu bên trong và ngăn ngừa tái phát sau khi ngưng dùng.

● Cấp ẩm và nhiều chất dinh dưỡng cho da trắng hồng, mềm mịn.

● Đào thải độc tố da, tăng cường tái tạo tế bào, kích thích quá trình tổng hợp Elastin ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện.

Cách sử dụng:

● Sau khi vệ sinh da, lấy 1 lượng vừa đủ thoa lên cơ thể, massage nhẹ nhàng cho kem thẩm thấu nhanh hơn và phát huy tác dụng. Còn với sản phẩm kem trị thâm Bella Belle chiết xuất dạng gel thì thẩm thấu nhanh hơn mà bạn không cần massage quá nhiều, rất thuận tiện trong quá trình sử dụng. Cũng chính lý do này mà nhiều chị em ưu ái dòng sản phẩm gel trị thâm vùng kín Bella Belle hơn.

● Sử dụng mỗi ngày để có kết quả tốt nhất.

Xem chi tiết sản phẩm: https://www.maihan.vn/my-pham-bella-belle/Kem-duong-trang-da-vung-nhay-cam-Bella-Belle-Advanced-Formula.html

Một số chú ý khi sử dụng kem trị thâm vùng kín đạt hiệu quả cao nhất

Kem trị thâm vùng kín tuy có thể giúp bạn cải thiện tình trạng da thâm sạm hiệu quả và nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn cần chú ý những điều sau đây để mang lại kết quả điều trị như ý.

● Nên sử dụng sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ để tránh làm tổn hại đến da vùng nhạy cảm.

● Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm để tránh những tác hại ngoài ý muốn cũng như biết cách khắc phục nhanh và hiệu quả tính trạng xấu xảy ra.

● Sử dụng đúng cách và đúng theo liệu trình sử dụng sản phẩm.

● Trước khi sử dụng các sản phẩm trị thâm sạm vùng kín cần vệ sinh da thật kỹ.

● Khi sử dụng không thoa hay massage quá mạnh khiến da tổn thương gây thâm nặng hơn.

Kem trị thâm vùng kín, trị thâm nách là giải pháp làm hồng hiệu quả nhất hiện nay mà đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí. Vậy nên các nàng đừng ngần ngại mà hãy chọn ngay một loại kem trị thâm vùng kín phù hợp để lấy lại làn da tươi sáng rạng ngời.

Chúc các nàng sớm lấy lại sự tin để tỏa sáng hơn nữa.