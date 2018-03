Vì sao trị sẹo thâm trên mặt mãi vẫn không khỏi?

Kem Scar Esthetique là dòng sản phẩm của thương hiệu Scar Heal - Mỹ, chuyên làm mờ sẹo dưới 1 năm, bao gồm: Sẹo rỗ, sẹo thâm do mụn, do côn trùng cắn, thủy đậu, thâm do trầy xước, sẹo bỏng... là sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên lành tính. Xem thêm các sản phẩm trị sẹo khác của Scar Heal tại đây: http://scarheal.com.vn/#sanpham Quỳnh Nguyên thân mến, để mang đến hiệu quả trị sẹo thâm tốt nhất, ngoài việc sử dụng Scar Esthetique, em cần giữ gìn làn da mình luôn sạch sẽ, thông thoáng, tuân thủ đúng quy trình vệ sinh da, kết hợp chế độ sinh hoạt, ăn uống, luyện tập để nhanh chóng có được làn da sạch và khỏe mạnh. Chúc em nhanh chóng trị khỏi sẹo thâm và luôn xinh đẹp!