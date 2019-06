Làm điều đơn giản này chỉ 18 phút mỗi ngày sẽ tốt cho sức khỏe

Nghiên cứu bao gồm 20.000 người Anh tham gia, được công bố gần đây trên một báo cáo khoa học, đã phát hiện ra rằng một liều thuốc "chỉ hai giờ một tuần bên cạnh thiên nhiên" sẽ có sức khỏe và tâm lý tốt hơn, theo The New York Times.

Chỉ cần 18 phút đi bộ mỗi ngày trong công viên

Lợi ích sức khỏe liên quan bao gồm giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường và suy nhược tinh thần.

Cũng như nhiều lời khuyên về sức khỏe, các đơn thuốc đơn giản nhất dường như là hiệu quả nhất.

Nghiên cứu phát hiện ra việc đắm mình trong thiên nhiên sẽ có xác suất nhập viện do hen suyễn, bệnh tim mạch, tiểu đường, suy nhược tinh thần, béo phì và tử vong ở người lớn đều thấp hơn. Kết quả cũng cho thấy tiếp xúc với thiên nhiên còn làm giảm béo phì và cận thị ở trẻ em.

Hai giờ mỗi tuần là mốc tối thiểu để đạt được lợi ích, với các lợi ích cao nhất giới hạn trong khoảng 200 - 300 phút. Bạn có thể chia 120 phút này theo ý muốn - một chuyến đi dã ngoại cuối tuần hoặc thậm chí chỉ cần 18 phút đi bộ mỗi ngày trong công viên hoặc quanh hồ, dọc bờ biển.

Thật thú vị, những người tham gia đến 119 phút mỗi tuần vẫn không có sức khỏe tốt hơn những người không dành thời gian trong thiên nhiên. Ngưỡng bắt đầu có lợi là 120 phút, với lợi ích kéo dài tới 300 phút. Từ 300 phút trở lên, không có thêm lợi ích tích lũy.

Một cảnh báo: nghiên cứu dựa trên gần 20.000 người sống ở các khu vực đô thị dày đặc. Điều này có ý nghĩa, vì dân số này rất cần rừng, hồ và núi. Rất nhiều người có thể nhìn chằm chằm vào nhựa đường, bê tông hoặc màn hình.

Bác sĩ được phép kê đơn thuốc đi bộ cho bệnh nhân

Việc tiếp xúc với thiên nhiên mang lại lợi ích sức khỏe không có gì đáng ngạc nhiên. Nhiều đơn thuốc, từ tắm rừng Nhật Bản đến trồng cây Thụy Điển - dọn rác trong môi trường tự nhiên, là những hoạt động tích cực về tinh thần và thể chất. Dường như càng bị ngắt kết nối với thiên nhiên, chúng ta càng khao khát điều đó.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng dạo chơi trong công viên gần nhà, đi bộ xuyên rừng hoặc dành một ngày cuối tuần câu cá bên hồ có thể làm giảm mức độ căng thẳng của một người, giảm huyết áp và giảm nguy cơ hen suyễn, dị ứng, tiểu đường và bệnh tim mạch, đồng thời tăng cường tinh thần sức khỏe và tăng tuổi thọ.

Các bác sĩ trên khắp thế giới đã bắt đầu kê đơn thời gian trong thiên nhiên như một cách cải thiện sức khỏe cho bệnh nhân.

Ở Scotland, các bác sĩ được phép kê đơn thuốc đi bộ cho bệnh nhân. Từ những năm 70, các bác sĩ đã nhận ra rằng các bệnh nhân trong bệnh viện có nhiều ánh sáng tự nhiên trong phòng sẽ bình phục nhanh hơn.

Dù bạn có làm gì đi nữa, việc tiếp xúc với thiên nhiên này có thể có tác động lớn: những người dành 2 - 3 giờ trong thiên nhiên có khả năng có mức độ tinh thần tốt, cao hơn khoảng 20% và có khả năng có sức khỏe tốt, cao hơn 60% so với những người ít tiếp xúc với thiên nhiên.

Một nghiên cứu cho thấy những người đi bộ 50 phút trong thiên nhiên ít lo lắng và cảm thấy may mắn hơn những người đi bộ trong khu vực thành phố. Và tiếp xúc với thiên nhiên làm giảm sự mệt mỏi về tinh thần và cảm giác khó chịu, theo một nghiên cứu khác.

Một nghiên cứu khác cũng cho thấy những người dành 1 giờ 30 phút đi bộ trong thiên nhiên có mức lo âu, trầm cảm và suy nghĩ tiêu cực thấp hơn so với đi trong thành phố.

Những người tiếp xúc với thiên nhiên, theo một nghiên cứu được công bố trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, cũng cho thấy hoạt động thần kinh ở vùng não liên quan đến nguy cơ mắc bệnh về tinh thần đã giảm đáng kể.

Đây là công thức đơn giản mà nhiều người trong chúng ta có thể làm theo: tiếp xúc với cây xanh ít nhất 2 giờ mỗi tuần và bạn có thể tăng cường sức khỏe và hạnh phúc.

Các tác giả viết: Chỉ 2 giờ tiếp xúc với thiên nhiên mỗi tuần để đạt được các lợi ích sức khỏe và hạnh phúc to lớn, theo The New York Times.