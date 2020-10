Lâm Đồng: 11 trẻ mầm non nghỉ học vì sốt, tiêu chảy

Chiều 13.10, bác sĩ Trần Dương Ngọc, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên (Lâm Đồng), cho biết: Qua kiểm tra, thăm khám vào sáng nay, đơn vị đã thống kê, ghi nhận có 11 trẻ mầm non tại Trường Mầm non Phù Mỹ (thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên) đang nghỉ học ở nhà với các triệu chứng sốt, ho và đi cầu phân lỏng.

Theo bác sĩ Ngọc, qua công tác giám sát đã nắm được 3 cháu có triệu chứng sốt, đi cầu phân lỏng; các cháu này bị từ hôm thứ 6 tuần trước. Các cháu nghỉ học còn lại mới bị tiêu chảy nhẹ và đang được phụ huynh cho nghỉ học theo dõi sức khỏe ở nhà.

Hiện ngành Y tế huyện Cát Tiên đang tiếp tục liên lạc với các phụ huynh còn lại để nắm tình hình có phương án phòng bệnh.

"Ghi nhận ban đầu có khả năng là dịch tiêu chảy E.coli ở trẻ em. Tuy nhiên, để nắm chính xác, cần xét nghiệm tính chất phân của các cháu...", bác sĩ Ngọc thông tin thêm.

Theo bà Tạ Thị Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phù Mỹ, tình trạng bệnh các cháu là do dịch tiêu chảy vào mùa. Công tác bán trú như ăn, uống tại trường được các cô giáo thực hiện theo đúng quy trình nên không thể cho là do ăn uống. "Từ hôm phát hiện chùm ca bệnh tay chân miệng bùng phát trước đó, các giáo viên rất cẩn thận vệ sinh trường lớp sạch sẽ để trách tình trạng bùng phát trở lại. Ngoài ra, nhà trường sẽ tuyên truyền thêm với phụ huynh về công tác phòng chống dịch bệnh", bà Dung cho hay.

Ngoài Trường Mầm non Phù Mỹ, ngành y tế huyện Cát Tiên còn cử cán bộ y tế phối hợp y, bác sĩ các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát tại tất cả trường học trên địa bàn.