Làm sao để gây được thiện cảm trong vòng 5 phút?

Tiến sĩ Roger Covin, một nhà tâm lý học lâm sàng và tác giả của The Need to be Liked, cho rằng nhu cầu được yêu thích “là một động lực cơ bản mà hầu hết mọi người sinh ra đã có và hoàn toàn bình thường”.

Nghiên cứu năm 2009 kết luận, ở cấp độ cơ bản, chúng ta thích những người ta tin rằng có đặc điểm tích cực, đáng mong muốn, chẳng hạn như sự hào phóng và lòng tốt. Những đặc điểm tích cực này là cốt lõi của việc xây dựng các mối quan hệ lâu dài, theo theladders.

Tương tự, trong giới kinh doanh tồn tại câu nói phổ biến: “Người ta làm ăn với những người họ biết, thích và tin tưởng”. Hay một cách đơn giản, “được thích” là phần quan trọng trong việc bắt đầu một mối quan hệ mới.

Một cách tự nhiên, mọi người phản ứng tích cực khi người khác khiến họ cảm thấy họ quan trọng, được lắng nghe và quan tâm. Đây là lý do các chuyên gia khuyên ta nên bắt đầu bằng cách lắng nghe những nhu cầu và mối quan tâm của người khác. Lắng nghe với sự tò mò và quan tâm thực sự. Công nhận giá trị trải nghiệm , cảm xúc của họ và mối quan hệ sẽ tự động phát triển. Như vậy, ta có thể tạo kết nối tức thì, khiến người khác thích (trong 5 phút hoặc ít hơn), theo Business Insider.

Không nhất thiết phải đồng ý với người khác về cảm xúc hay ý kiến, nhưng ta phải tôn trọng và công nhận trải nghiệm của họ trong thời điểm đó. Nó cho họ biết họ quan trọng với bạn như thế nào. Điểm mấu chốt là mối quan hệ càng quan trọng thì việc thể hiện hiểu biết trải nghiệm đó càng quan trọng hơn.

Ví dụ, khi sếp ngồi với một nhân viên và cố gắng hiểu lý do của sự không hài lòng trong công ty thì đó là khởi đầu của một kết nối. Nhân viên thích ông chủ của mình vì sếp dành thời gian lắng nghe, thể hiện sự quan tâm. Một nhân viên chăm sóc khách hàng bắt đầu cuộc trò chuyện với khách bằng cách thừa nhận sự chậm trễ trong vận chuyển và xin lỗi vì sự bất tiện thì thay vì đối đầu, cuộc trò chuyện có cơ hội đi theo hướng tích cực.

Trong cả hai kịch bản trên, trọng tâm của sự tương tác là trải nghiệm hiện tại mà nhân viên hoặc khách hàng đang có. Khi ta nhận ra trải nghiệm của người khác, ta đang bắt đầu xây dựng mối quan hệ.

Business Insider tin rằng cần có thời gian để hoàn toàn tin tưởng và cảm thấy an toàn trong bất kỳ mối quan hệ nào, nhưng nếu ta nỗ lực có ý thức chủ động hiểu người khác thông qua lắng nghe và kết nối với trải nghiệm của họ như thế, sẽ là khởi đầu tốt đẹp nhất. Hãy để người khác biết rằng những gì họ nói và cách họ cảm thấy quan trọng với bạn ra sao nhé.