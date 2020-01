Làm sao để tránh tình trạng say rượu bia trong dịp tết?

Ngày Tết là dịp để bạn bè lâu ngày gặp gỡ nhau hoặc cả gia đình được đoàn tụ. Chắc chắn sẽ không thể thiếu những “ly rượu mừng”.

Vì vậy, trước khi nâng ly, bạn hãy dành một chút thời gian để xem lại những mẹo có thể giúp ngăn ngừa tình trạng say rượu trong mùa lễ tết này nhé, theo Farmer.

1. Lên kế hoạch trước

Tiệc tùng ngày tết không thể thiếu ly rượu, nhưng nếu bạn có kế hoạch vui hết mình với bạn bè, người thân, bạn cũng nên lên kế hoạch để về nhà an toàn. Đảm bảo bạn đã có người đưa về nhà hoặc một nơi để ở lại qua đêm là cách dễ nhất để giữ an toàn.

Điều quan trọng là lên kế hoạch trước, nếu bạn có kế hoạch uống rượu bia thì tuyệt đối sẽ không lái xe. Hoặc sẽ không uống rượu bia nếu bạn không thể ngủ lại và phải lái xe về nhà.

Nếu bạn là chủ nhà tổ chức bữa tiệc, hãy có trách nhiệm và đảm bảo không ai trong số bạn bè hoặc gia đình của bạn rơi vào tình trạng ngồi sau tay lái trong tình trạng say rượu bia, thậm chí một chút rượu bia cũng không được.

Nhưng đôi khi ngay cả những kế hoạch được đặt ra tốt nhất cũng bị thất bại. Vì vậy chủ nhà nên đảm bảo việc gọi taxi đưa khách về hoặc sẵn sàng chỗ để khách say xỉn có thể ở lại qua đêm, theo Farmer.

2. Hãy là một chủ nhà tốt

Nếu bạn tổ chức tiệc tùng, khách của bạn có nhiều khả năng bị say quá mức. Bạn không nên cho phép tài xế (hoặc người đảm nhiệm việc lái xe) uống rượu bia, để giữ trạng thái tỉnh táo khi lái xe. Nếu bạn nhận thấy một vị khách đã say, hãy giúp họ tìm các phương tiện giao thông khác, để họ có thể về nhà an toàn.

Chủ tiệc có thể chịu trách nhiệm về hậu quả nếu họ không ngăn những vị khách say xỉn lái xe về nhà, theo CBC.

Nếu bạn đang tổ chức một bữa tiệc và bạn biết một người khách đã uống rất nhiều nhưng vẫn cho phép họ lên xe và lái xe, bạn chắc chắn có thể phải chịu một phần hoặc hoàn toàn trách nhiệm, theo Farmer.

3. Theo dõi mức uống rượu bia

Lên kế hoạch để dừng bữa tiệc đúng lúc cũng sẽ giúp đảm bảo mọi người được về nhà an toàn.

Bản thân chủ nhà cũng không nên uống quá nhiều để còn tỉnh táo mà theo dõi và chăm lo cho sự an toàn của khách.

Để mắt đến khách để phát hiện ra dấu hiệu say xỉn . Nếu một người có các biểu hiện như nói líu lưỡi, đi loạng choạng, mất thăng bằng, trở nên hung dữ hơn, ngã gục hoặc mệt mỏi, tuyệt đối không để họ lái xe về nhà, theo Farmer.

4. Hãy là một vị khách tốt

Chủ nhà nên có trách nhiệm và cố gắng hết sức để đảm bảo khách không uống rượu đến mức say xỉn, nhưng khách cũng nên chú ý đến hành vi của mình. Nếu bạn có kế hoạch uống rượu, đừng lái xe. Gọi taxi công nghệ , taxi hoặc đi chung xe với bạn - người có kế hoạch giữ trạng thái tỉnh táo để lái xe. Đừng để bạn bè hoặc người thân phải lo lắng khi tiếp đãi bạn.

5. Chú ý đến con cái