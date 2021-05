Làm thế nào để chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe phù hợp ?

Chúng ta không chỉ lựa chọn những bữa ăn dinh dưỡng, siêng năng tập thể dục hơn, mà giờ đây còn chú trọng hơn đến những sản phẩm tăng cường sức khỏe, tiêu biểu như những loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Nhờ đó, ai cũng có thể duy trì một cuộc sống khỏe mạnh và cân bằng, dù phải tiếp tục làm ở nhà, hay trở lại với guồng quay công việc bận rộn ở văn phòng trong một tâm thế khỏe khắn và tràn đầy năng lượng sau khoảng thời gian khó khăn vừa qua.

Người tiêu dùng không ngừng tìm đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình. Trong số đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe luôn là sự lựa chọn phù hợp của nhiều người, tuy nhiên người tiêu dùng rất dễ bị rối khi bước vào ma trận sản phẩm. Vậy làm thế nào để lựa chọn đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe và phù hợp với mình giữa một thị trường khổng lồ như hiện nay?

Công ty Suntory Wellness hân hạnh mang đến cho người tiêu dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe SESAMIN EX , được ưa chuộng tại Nhật bản. Sau đây là những yếu tố giúp SESAMIN EX là giải pháp tuyệt vời khi nói đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Một trong những yếu tố ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng khi lựa chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe chính là thương hiệu sản xuất và thương hiệu công ty.

Hiện nay, lối sống sạch, sống khỏe khiến người tiêu dùng có xu hướng sử dụng những sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ thiên nhiên. Tuy nhiên, không phải tất cả đều tốt cho cơ thể và dễ dàng hấp thụ. Bên cạnh đó, chúng ta còn không thể nắm rõ được quy trình kiểm soát chất lượng đầu vào của nguyên liệu và quá trình sản xuất.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SESAMIN EX là sản phẩm chứa nhiều thành phần được chiết xuất từ các nguyên liệu tự nhiên. Nhưng phần khác biệt ấn tượng nhất là, Suntory Wellness cũng đồng thời sử dụng tiêu chuẩn theo dõi để kiểm tra lại nguyên liệu thô, nghiên cứu sự tăng trưởng và môi trường, nghiên cứu dư lượng thuốc trừ sâu. Mỗi bước lựa chọn nguyên liệu thô và sản xuất phải thông qua kiểm tra độ an toàn để trở thành Thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Suntory Wellness. Hơn thế nữa, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Suntory Wellness đã vượt qua bộ phận khảo sát độ rủi ro về đảm bảo an toàn của nguyên liệu thô. Đánh giá rủi ro tiềm ẩn từ quá trình sản xuất cho đến khi tiêu dùng để đảm bảo an toàn.