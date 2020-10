Lần đầu tiên ở ĐBSCL thay lại khớp gối nhân tạo cho bệnh nhân

Đây được xem là lần đầu tiên tại ĐBSCL , các bác sĩ thực hiện kỹ thuật phức tạp trên, giúp bệnh nhân phục hồi khớp gối, cũng như vận động trong sinh hoạt hằng ngày.

Trước đó, bệnh nhân là ông N.V.H (70 tuổi, ngụ ở huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng khớp gối nhân tạo bên trái, không thể đi lại.

Theo bệnh sử, năm 2015, ông H. được phẫu thuật thay khớp gối trái nhân tạo do bị thoái hóa nặng. Sau phẫu thuật bệnh nhân đi lại được nhưng một thời gian sau tình trạng đau tái diễn nhất là khi di chuyển. Mức độ đau ngày càng nhiều, dù điều trị cũng không giảm. Dần dần bệnh nhân xuất hiện tình trạng gối nóng và lỗ viêm dò chảy dịch mủ.

Bệnh ngày trầm trọng nên bệnh nhân được người nhà đưa đến khám và nhập viện với chẩn đoán: nhiễm trùng khớp gối nhân tạo bên trái, được phẫu thuật cắt lọc và đặt xi măng kháng sinh 3 lần, mỗi lần cách nhau 1 tháng.

Qua hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị di chứng cứng khớp gối trái sau nhiễm trùng khớp gối nhân tạo ổn định; chỉ định thay lại khớp gối trái nhân tạo cho bệnh nhân. Ê kíp Ths.BS Nguyễn Văn Hết, Ths.BS Nguyễn Thanh Huy và BS.CK1 Dương Khải, Ths.BS Lê Minh Dương, BS.CK2 Nguyễn Thanh Liêm đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

Sau gần 3 giờ phẫu thuật, khớp gối trái nhân tạo đã được thay lại hoàn thành và thành công.

Theo BS.CK2 Huỳnh Thống Em, Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, thay lại khớp gối nhân tạo là rất khó nhất là trước đó, bệnh nhân thay khớp 1 lần, đã trải qua 3 lần phẫu thuật ở cùng một vị trí, sẹo co dính hơn, nguy cơ nhiễm trùng cho bệnh nhân nhiều hơn. Vấn đề khó nữa ngoài việc co rút xơ hóa phần mềm quanh khớp, thì việc mất xương do nhiều lần cắt lọc nạo mô viêm xương hư, xương loãng xốp. Thế nên, ê kíp phẫu thuật phải tính toán nhiều biện pháp trong lúc mổ như giải phóng cân bằng phần mềm, cân bằng bù xương thiếu, đặc biệt định vị khớp mới phù hợp với cấu trúc giải phẫu khớp gối tránh lệch trục, đặc biệt khả năng gãy xương.

Hiện tại, sau mổ bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, 2 ngày sau mổ đã phục hồi được cử động gập gối khoảng 90 độ, không đau, bệnh nhân đi lại được với khung tập đi, và không đau khi chống chân chịu lực.

Cũng theo bác sĩ Thống Em, hiện nay, trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, số lượng bệnh nhân được phẫu thuật thay khớp gối tăng nhanh lên hằng năm. Tuổi thọ của khớp gối nhân tạo trung bình từ 10 đến 20 năm.