Lần đầu tiên xử lý u tuyến giáp chỉ mất 15 phút tại BV Đà Nẵng

Trước đó vài ngày, bệnh nhân L.T.H (35 tuổi, trú tại thôn An Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, TP.Quảng Ngãi) được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng đau tức vùng cổ phải, có khối u di động theo nhịp nuốt.

Sau khi tiến hành khám, xử lý lâm sàng, chọc hút tế bào… các bác sĩ kết luận bệnh nhân có khối u tuyến giáp hay còn gọi là nhân giáp lành tính.

Ngay lập tức, bệnh nhân H. được chỉ định điều trị nhân giáp bằng phương pháp sóng cao tần, chỉ mất chừng 15 phút dùng thủ thuật xử lý triệt để khối nhân giáp lành tính. Sau thủ thuật, bệnh nhân được theo dõi hoàn toàn tỉnh táo và xuất viện ngay sau đó.

Theo đánh giá của Ths.BS Thân Trọng Vũ, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực (Bệnh viện Đà Nẵng), thì đây là lần đầu tiên bệnh viện triển khai kỹ thuật này trong điều trị nhân giáp giáp cho bệnh nhân, cũng là bệnh viện đầu tiên ở khu vực miền Trung - Tây nguyên áp dụng tự chủ phương pháp sóng cao tần trong xử lý bướu giáp lành tính.

BS Vũ cũng cho biết, kĩ thuật này mới được triển khai ở Việt Nam gần 2 năm nay, tại 3 bệnh viện lớn ở TP.HCM và Hà Nội. Những trường hợp này trước đó phải thực hiện mổ hở để tách bướu, hoặc phẫu thuật nội soi cắt bướu, đối diện với các biến chứng trong gây mê, tai biến chảy máu, dị ứng thuốc, khan tiếng hoặc nguy cơ mất tiếng, suy giáp…

Được biết, phương pháp đốt sóng cao tần hiện là lựa chọn tối ưu trong điều trị nhân giáp lành tính. U lành tuyến giáp có thể gây ra các triệu chứng khó chịu như: ho, khó thở, vướng khi nuốt, đau, khối nổi vùng cổ gây mất thẩm mỹ. Đây là tổn thương thường gặp trong cộng đồng khám lâm sàng, phát hiện từ 4 - 7% dân số, và nữ mắc nhiều gấp 5 lần nam giới.

Ưu điểm của phương pháp đốt sống cao tầng u tuyến giáp đó là can thiệp xâm lấn tối thiểu ít đau, không có vết mổ, thời gian nằm viện ngắn, ít có biến chứng hoặc biến chứng nhẹ, giảm nguy cơ suy giáp so với phẫu thuật, không tổn thương tuyến cận giáp gây hạ canxi máu, theo thời gian, khối u sẽ nhỏ dần, chỉ còn lại một tổ chức sơ sẹo nhỏ, bệnh nhân được gây tê tại chỗ, tỉnh táo hoàn toàn, có thể tiếp xúc và nói chuyện trong quá trình can thiệp.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, kỹ thuật đốt sóng cao tần xử lý u tuyến giáp rất an toàn bởi sử dụng dòng điện dao động với tần số cao từ 200-1.200KHz, tạo nhiệt ngay vị trí khối u gây tổn thương tế bào không hồi phục đồng thời được kiểm soát hoàn toàn dưới hướng dẫn siêu âm nên tránh làm tổn thương mạch máu lân cận, chỉ đốt hiệu quả các mạch trong nốt.

Sau khi làm thủ thuật, bệnh nhân chỉ cần kiểm tra định kỳ: sau 1, 3, 6 và 12 tháng, sau đó 1 năm 1 lần trong 5 năm, siêu âm, có dopple màu, làm các xét nghiệm liên quan.