Lấy mẫu xét nghiệm cơ sở sản xuất nước uống không đảm bảo vệ sinh

Tại cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ An Phước (tổ 74, P.Thọ quang, Q.Sơn Trà) của ông Huỳnh Văn Sơn, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an Q.Sơn Trà và Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng phát hiện nhiều vi phạm.