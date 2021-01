Loại cà phê mới này mang đến lợi ích sức khỏe quan trọng

Hai nghiên cứu sinh khẳng định rằng những thức uống tốt cho đường ruột này không chỉ chứa tới 1 tỉ đơn vị men vi sinh sống mà còn có thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng trong hơn 14 tuần mà không bị mất tác dụng. Và chúng có vị rất ngon, theo Eat This, Not That!

Cà phê và trà trải qua các quá trình lên men khác nhau. Người tạo ra loại cà phê ướp lạnh tốt cho đường ruột đã thêm các chất dinh dưỡng và men vi sinh được chọn lọc vào cà phê pha và để đồ uống lên men trong 24 giờ trước khi đặt vào tủ lạnh.

Hàm lượng caffeine vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn tốt hơn, cùng với hàm lượng a xít chlorogenic - các hợp chất hữu cơ đã được chứng minh là có tác dụng chống tiểu đường, chống ung thư, chống viêm và chống béo phì, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí European Journal of Nutrition.

Alcine Chan, người sáng tạo ra loại cà phê trên, cho biết trong một thông cáo báo chí: “Một số loại cà phê chứa probiotic cung cấp độ chua cân bằng tốt hơn, một số loại cho cảm giác ngon miệng hơn, một số loại có hương vị khói sâu hơn và một số có thể giữ được hương vị cà phê tốt hơn sau khi bảo quản lâu dài”, theo Eat This, Not That!

Loại trà thân thiện với đường ruột cũng được làm bằng các chất dinh dưỡng và men vi sinh đã chọn, nhưng thức uống này sẽ lên men trong hai ngày. Nó duy trì hương trái cây tự nhiên hoặc hương hoa, cũng như polyphenol của nó (vi chất dinh dưỡng được tìm thấy trong trà có thể ngăn ngừa ung thư, bệnh thần kinh và bệnh tim mạch). Thêm vào đó, nhờ quá trình lên men, loại trà này tạo ra chất kháng khuẩn phenyllactate.

Viện Y tế Quốc gia đã không đưa ra một khuyến nghị chính thức về lượng probiotic. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh rằng việc tăng cường hệ vi sinh vật đường ruột có thể có lợi cho những người bị rối loạn tiêu hóa, cholesterol cao và bệnh chàm.

Thật không may là bạn sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa để có thể thưởng thức cà phê và trà lên men nói trên.

Các nhà nghiên cứu của NUS đã nộp bằng sáng chế cho công thức của họ và có kế hoạch hợp tác với các công ty thực phẩm và đồ uống để phân phối sản phẩm này trong tương lai, theo Eat This, Not That!