Loại dầu số 1 nên dùng nấu ăn để giảm cân

Bạn không muốn ăn sống bắp cải Brussels? Mặc dù có rất nhiều lợi ích khi ăn rau ở dạng thô, nhưng nấu chúng với một số loại chất béo - cùng với nhiều loại gia vị - sẽ khiến việc ăn rau của bạn trở nên ngon miệng hơn nhiều.

Nhưng nấu với chất béo nào là tốt nhất để giảm cân? Mặc dù bơ có hương vị tuyệt vời (và đáng ngạc nhiên là có một số lợi ích cho sức khỏe) và dầu dừa được ca ngợi là tốt cho sức khỏe, nhưng loại dầu tốt nhất để nấu ăn để giảm cân thực sự là dầu ô liu.

Dầu ô liu liên tục được sử dụng trong các công thức nấu ăn lành mạnh và được biết đến là rất cần thiết trong Chế độ ăn Địa Trung Hải, được coi là chế độ ăn kiêng tốt nhất để giảm cân trong nhiều năm liên tiếp, theo U.S. News & World Report. Sử dụng dầu ô liu trong khi nấu ăn có thể bổ sung vô số chất dinh dưỡng lành mạnh cho bữa ăn của bạn và tất nhiên là làm cho nó thêm ngon, theo Eat This, Not That!

Dưới đây là một cái nhìn sâu hơn về lý do tại sao dầu ô liu là thứ tốt nhất để nấu ăn nhằm giảm cân.

Thêm dầu ô liu vào món salad

Đầu tiên, dầu ô liu chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu chất béo không bão hòa đơn thực sự có thể giúp ngăn ngừa tăng cân. Trong một muỗng canh dầu ô liu, bạn nhận được 10 gram chất béo không bão hòa đơn và chỉ 2 gram chất béo bão hòa, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Điều này rất có ý nghĩa khi bạn nhìn vào sự khác biệt giữa bơ và dầu dừa. Một thìa bơ chứa 10 gram chất béo bão hòa và chỉ 3 gram chất béo không bão hòa đơn, trong khi dầu dừa có ít hơn 1 gram chất béo không bão hòa đơn và 12 gram chất béo bão hòa. Đó đã là 60% lượng chất béo bão hòa được khuyến nghị hằng ngày của bạn trong một khẩu phần ăn, theo Eat This, Not That!

Về hàm lượng chất béo, dầu ô liu chắc chắn là lành mạnh nhất. Có chất béo thực sự tốt để có trong chế độ ăn uống của bạn, vì nó giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và giữ cho bạn cảm thấy no trong thời gian dài.

Cùng với hàm lượng chất béo không bão hòa đơn, dầu ô liu cũng có một lượng tốt chất béo trung tính chuỗi trung bình (MCTs), mà theo Healthline là được nghiên cứu để giúp giảm và duy trì cân nặng lành mạnh.

Cuối cùng, dầu ô liu có hàm lượng chất béo không bão hòa đa cao hơn so với các loại dầu ăn khác. Chất béo không bão hòa đa cung cấp axit béo omega-6 và omega-3, là những chất béo thiết yếu mà bạn chỉ có thể nhận được qua thức ăn và cơ thể không sản xuất, theo Eat This, Not That!

Vì vậy, nếu bạn không chắc loại dầu nào để phủ lên bắp cải Brussels trước khi nướng trong lò, hãy lấy dầu ô liu. Nó cung cấp rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và vượt trội hơn về mặt giảm cân.