Lợi ích dinh dưỡng bất ngờ của dưa lưới

Trong một nghiên cứu đăng trên chuyên san The Atlanta Journal-Constitution, các nhà khoa học tại Đại học Georgia (Mỹ) đã phân tích hàm lượng dinh dưỡng của dưa lưới . Họ muốn tìm hiểu xem loại trái cây này có thành phần dinh dưỡng như thế nào, theo Eat This, Not That!.

Các kết quả cho thấy dưa lưới cực kỳ tốt cho sức khỏe. Điều đầu tiên phải kể đến là dưa lưới có hàm lượng calo thấp, rất phù hợp cho những người ăn kiêng . Một chén dưa lưới chỉ chứa khoảng 53 calo. Trong khi đó, dưa lưới lại chứa hàm lượng nước cao hơn nhiều loại trái cây khác.

Một chén dưa lưới cũng chứa đủ lượng vitamin A cần cho nhu cầu một ngày. Vitamin A có vai trò quan trọng giúp duy trì thị lực, sức khỏe xương và ngăn ngừa ung thư . Ngoài ra, dưa lưới cũng giàu kali, loại khoáng chất cần thiết cho chức năng co giãn cơ, hoạt động của dây thần kinh và hệ tim mạch.

Đặc biệt, nhóm nghiên cứu phát hiện lợi ích thú vị nhất của dưa lưới là giúp cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể. Lợi ích này có được là nhờ hàm lượng vitamin C trong dưa lưới.

Các nghiên cứu cho thấy cơ thể chỉ hấp thu được khoảng tối đa 200 mg vitamin C/ngày. Trong khi đó, các cơ quan y tế khuyến nghị phụ nữ nên nạp 75 mg vitamin C/ngày, đàn ông là 90 mg/ngày.

100 gram dưa lưới chứa khoảng 37 mg vitamin C. Do đó, một người trưởng thành chỉ cần ăn 200 đến 250 gram dưa lưới là đủ nhu cầu vitamin C một ngày. Mọi người có thể tận dụng lượng vitamin C này của dưa lưới bằng cách ăn tươi hay uống nước ép đều được, theo Eat This, Not That!.