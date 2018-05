Lợi ích không ngờ của bắp non

Bắp non có rất ít calorie. 100 gr bắp non chỉ có 26 calorie. Bổ sung bắp non vào chế độ ăn giảm cân có thể giúp bạn loại bỏ một ít cân thừa một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Bắp non được thu hoạch đúng lúc chứa nhiều chất xơ có lợi. Chất xơ có thể hòa tan giúp kiểm soát mức đường huyết và tốt cho tim. Nó cũng hỗ trợ đắc lực cho hoạt động đường ruột. Chất xơ cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa nên tạo cảm giác no lâu hơn. Điều này ngăn bạn sa vào những loại thực phẩm có mức chất béo cao khác.

Bắp có hàm lượng tinh bột và carbohydrate cao, nhưng bắp non lại chứa ít tinh bột hơn. Một phần bắp non (28 gr) chỉ chứa 0,9 gr tinh bột. Bắp non cũng có hàm lượng chất béo không đáng kể, nên nó là loại thực phẩm phù hợp để giảm cân.

Bắp non là loại rau giàu dinh dưỡng. Ngoài chất xơ và protein, bắp non còn là kho chất chống ô xy hóa. Các chuyên gia nói rằng một phần bắp non 82 gr đáp ứng 4% nhu cầu vitamin A và sắt hằng ngày của cơ thể và 2% nhu cầu vitamin C hằng ngày.

Chất xơ trong bắp non giúp kích thích tiêu hóa. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh cũng có thể giúp giảm cân hiệu quả.

Cũng như bắp đã phát triển, bắp non vàng chứa một lượng carotenoid đáng kể. Carotenoid hỗ trợ thị lực và làm giảm rủi ro mắc bệnh đục thủy tinh thể.

Bắp non cũng là một kho folate. Chất này đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa dị tật ống thần kinh trong bào thai. Thai phụ có thể cân nhắc đưa bắp non vào chế độ ăn để có thêm chất dinh dưỡng cần thiết.