Lợi ích tuyệt vời của đậu Hà Lan

Đậu Hà lan rất bổ dưỡng và chứa nhiều carbohydrate phức - là nguồn cung cấp năng lượng từ từ và bền vững hơn.

Sau đây là những lợi ích sức khỏe vượt trội của đậu Hà Lan, theo Bolsky.

Ngoài ra, đậu Hà Lan còn là một nguồn giàu vitamin K giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, theo Bolsky.

Đậu Hà Lan chứa các khoáng chất thiết yếu như kali và magiê giúp ngăn ngừa huyết áp cao, một yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim.

Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao trong đậu Hà Lan làm giảm cholesterol xấu, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Theo một đánh giá được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ, đậu Hà Lan có chỉ số đường huyết thấp, có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Ngoài ra, đậu Hà Lan là một chất xơ và protein dồi dào, có thể ngăn chặn sự gia tăng lượng đường trong máu. Điều này giữ cho bệnh tiểu đường trong tầm kiểm soát.

Đậu Hà Lan chứa đầy vitamin A và lutein, sắc tố carotene. Lutein có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt do tuổi tác như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể, theo Bolsky.

Đậu Hà lan chứa lượng chất xơ vừa phải, có lợi cho sức khỏe tiêu hóa.

Chất xơ nuôi các vi khuẩn có ích trong ruột, giúp cho hệ vi khuẩn có ích phát triển tốt. Từ đó, giảm nguy cơ phát triển các bệnh về đường tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích, hội chứng viêm ruột và ung thư ruột kết. Ngoài ra, chất xơ còn giúp ngăn ngừa táo bón.

Đậu Hà lan là nguồn vitamin C tuyệt vời, nên rất hiệu quả trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Hàm lượng chất chống ô xy hóa cao trong đậu Hà Lan cũng bảo vệ hệ thống miễn dịch khỏi các bệnh mạn tính.

Chất xơ và protein trong đậu Hà Lan giữ cho dạ dày no và giảm sự thèm ăn , do đó thúc đẩy giảm cân. Protein làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày và làm giảm mức ghrelin, một loại hoóc môn gây đói. Và chất xơ giúp thúc đẩy cảm giác no bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa và gây ra cảm giác no, theo Bolsky.