Lợi ích tuyệt vời của quả cam và một lưu ý cần biết

Tuy vậy cam cũng có mặt lợi và mặt hại, theo trang Eat This, Not That.

1. Cải thiện nồng độ cholesterol

Nếu bạn có cholesterol cao, hoặc đang muốn duy trì mức cholesterol của mình ở mức ổn định, thì một trái cam có thể giúp bạn. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nutrition Research cho thấy chất xơ trong cam quýt làm giảm tổng mức cholesterol trong huyết thanh của người tham gia nghiên cứu xuống 10,6% chỉ sau bốn tuần.

Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí này cũng kết luận rằng uống nước cam làm giảm cholesterol "xấu" (LDL) trong vòng 60 ngày.

2. Giảm cơn đau sau khi tập luyện

Cam là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, có thể giúp nhanh hồi phục chấn thương nhẹ khi tập luyện.

Theo một thử nghiệm được công bố trên Tạp chí International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, một nhóm nam giới trưởng thành khỏe mạnh được cho uống vitamin C hoặc giả dược, sau đó họ thực hiện các bài tập thể chất nhiều lần. Kết quả, trong vòng 24 giờ đầu tập luyện, những người uống vitamin C ít bị đau cơ hơn những người không uống.

3. Giảm nguy cơ ung thư thực quản

Cam chứa nhiều a xít citric, có tác dụng ngăn ngừa một số loại ung thư. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Cell Journal năm 2017, nồng độ a xít citric cao được chứng minh là có hiệu quả trong việc giảm sự phát triển của tế bào ung thư thực quản.

4. Điều hòa việc tiêu hóa

Theo trang Eat This, Not That!, một quả cam cỡ trung bình chứa 2,8 gram chất xơ, có thể giúp đường tiêu hóa của bạn hoạt động tốt hơn, ổn định hơn. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Drug Intervention Today hồi năm 2019 chỉ ra rằng, trong 30 người tham gia nghiên cứu, người nào ăn cam thì các triệu chứng táo bón của họ giảm đáng kể.

5. Giảm nguy cơ đau tim

Nếu tiền sử gia đình bạn có người mắc các vấn đề về tim mạch hay chỉ đơn giản là bạn muốn ngăn ngừa các vấn đề về sức khỏe tim mạch, thì hãy thêm cam quýt vào thực đơn.

Theo một đánh giá được công bố trên Tạp chí Nutrients (năm 2017), trong số 13.421 người tham gia nghiên cứu suốt 11 năm, người nào tiêu thụ nhiều vitamin C hơn thì mức độ mắc bệnh tim mạch của họ thấp hơn.

6. Tăng nguy cơ mắc các vấn đề về gan, nếu...

Nếu bạn có bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), bạn nên hạn chế ăn cam. Việc tiêu thụ nhiều đường fructose liên quan đến sự phát triển của bệnh NAFLD (theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition, tiến hành trên 27.214 người lớn). Người nào ăn trên 7 trái cam mỗi tuần thì nguy cơ phát triển bệnh NAFLD cao hơn 17% so với người ăn ít, theo Eat This, Not That!