Lợi ích tuyệt vời của trà tầm xuân

Giàu chất chống ô xy hóa

Chất chống ô xy hóa là những chất bảo vệ hoặc giảm tổn thương tế bào do các phân tử được gọi là gốc tự do gây ra.

Trong một nghiên cứu về thành phần chống ô xy hóa của sáu chiết xuất từ trái cây, quả tầm xuân được xác định có khả năng chống ô xy hóa cao nhất. Cụ thể hơn, loại quả này chứa hàm lượng polyphenol, carotenoid và vitamin C và E cao, tất cả đều có đặc tính chống ô xy hóa mạnh mẽ, theo trang tin Health Line.

Điều thú vị là quả tầm xuân thu hoạch từ cây trồng ở độ cao cao hơn có xu hướng chứa nhiều chống ô xy hóa hơn. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy rằng quả tầm xuân khô có thể cung cấp ít chất chống ô xy hóa hơn so với quả tươi.

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Một trong những lợi ích ấn tượng nhất của quả tầm xuân là hàm lượng vitamin C.

Vitamin C đóng nhiều vai trò thiết yếu trong hệ thống miễn dịch của bạn, bao gồm kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, được gọi là tế bào lympho, bảo vệ cơ thể bạn chống lại sự nhiễm trùng; tăng cường chức năng của tế bào lympho; giúp củng cố hàng rào bảo vệ da bạn khỏi các mầm bệnh bên ngoài.

Ngoài vitamin C, quả tầm xuân còn chứa hàm lượng polyphenol và vitamin A và E cao, tất cả đều giúp tăng cường và bảo vệ hệ thống miễn dịch của bạn.

Bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tim

Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, trà tầm xuân có thể giúp tăng cường sức khỏe tim.

Các nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa lượng vitamin C và nguy cơ mắc bệnh tim. Một cuộc đánh giá 13 nghiên cứu cho thấy việc bổ sung ít nhất 500mg vitamin C mỗi ngày có liên quan đến việc giảm đáng kể LDL (cholesterol “xấu”) và triglyceride máu - hai tác nhân rủi ro gây bệnh tim. Ngoài ra, các cuộc nghiên cứu cũng gắn kết việc thiếu vitamin C với sự gia tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim, theo trang tin Health Line.

Quả tầm xuân cũng có nhiều flavonoid. Những chất chống ô xy hóa này đã được chứng minh có thể làm giảm huyết áp ở người có mức huyết áp cao và cải thiện lưu lượng máu đến tim.

Giúp giảm cân

Nghiên cứu cho thấy trà tầm xuân có thể hỗ trợ việc giảm cân.

Các nghiên cứu cho thấy quả tầm xuân từ cây Rosa canina có nhiều chất chống ô xy hóa gọi là tiliroside, vốn có đặc tính đốt cháy chất béo.

Trong một nghiên cứu kéo dài 8 tuần ở những con chuột dễ bị béo phì, những con được cho ăn chế độ ăn nhiều chất béo chứa 1% chiết xuất quả tầm xuân đã tăng thể trọng và chất béo dạ dày ít hơn đáng kể so với các con vật không nhận được chất bổ sung, theo trang tin Health Line.

Nghiên cứu ở người cũng cho kết quả tương tự. Trong một nghiên cứu kéo dài 12 tuần ở 32 người trưởng thành có thể trọng vượt mức, việc uống 100 mg chiết xuất quả tầm xuân hằng ngày làm giảm đáng kể trọng lượng cơ thể và mỡ bụng, so với nhóm dùng giả dược.

Chống tiểu đường loại 2

Mặc dù cơ chế chính xác vẫn chưa rõ ràng, một số nghiên cứu cho thấy rằng quả tầm xuân có thể bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tiểu đường loại 2.

Trong một nghiên cứu trên chuột về chế độ ăn nhiều chất béo, việc bổ sung bột tầm xân trong 10-20 tuần có tác dụng làm giảm đáng kể lượng đường trong máu, mức insulin lúc đói và sự phát triển của tế bào mỡ trong gan - 3 yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường loại 2.

Trong một nghiên cứu khác, chiết xuất tầm xuân làm giảm đáng kể lượng đường trong máu ở chuột bị tiểu đường.

Giảm viêm, đau

Trà tầm xuân chứa nhiều hợp chất có tác dụng kháng viêm, bao gồm polyphenol và galactolipid.

Galactolipid là loại chất béo chính trong màng tế bào. Gần đây, chúng đã được nghiên cứu về các đặc tính kháng viêm mạnh mẽ và khả năng giảm đau khớp.

Trong một cuộc đánh giá 3 nghiên cứu khác nhau, việc bổ sung tầm xuân làm giảm đáng kể đau khớp ở những người bị viêm xương khớp. Hơn nữa, những người hấp thu tầm xuân có khả năng cải thiện tình trạng đau cao gấp đôi so với nhóm dùng giả dược, theo trang tin Health Line.

Chống lão hóa da

Collagen là protein dồi dào nhất trong cơ thể bạn và chịu trách nhiệm cung cấp độ đàn hồi cho làn da.

Vitamin C đã được chứng minh là thúc đẩy tổng hợp collagen và bảo vệ các tế bào da chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời - 2 yếu tố giúp giữ cho làn da của bạn trông săn chắc và trẻ trung hơn. Do trà tầm xuân chứa nhiều vitamin này, nên việc uống loại nước này có thể có lợi cho làn da của bạn.

Ngoài ra, trà tầm xuân còn chứa carotenoid astaxanthin, vốn có thể có tác dụng chống lão hóa, do nó giúp ngăn chặn sự phân hủy collagen. Các carotenoid khác trong trà tầm xuân cũng có thể có lợi cho da. Đặc biệt, vitamin A và lycopene đã được chứng mình có thể bảo vệ tế bào da chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời, theo trang tin Health Line.