Long An: Leo qua dải phân cách, một phụ nữ bị xe máy tông vỡ lách, vỡ gan

Ngày 18.2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cho biết bệnh nhân D.T.H (53 tuổi, ngụ xã Tân Bửu, H.Bến Lức, Long An) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe hồi phục tốt.

Tối 17.2, bà H. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lờ mờ, da xanh niêm mạc nhợt, mạch nhanh, nhẹ khó bắt, huyết áp không ổn định.

Tại đây, các y, bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị vỡ lá lách, vỡ gan, vỡ thận, gãy xương chậu… do tai nạn giao thông.

Bệnh viện đã truyền hơn 2.000 ml máu và hơn 6.000 ml dịch truyền; đồng thời ê kíp trực thực hiện ngay ca mổ cắt lách cầm máu và khâu gan cầm máu.

Đến sáng 18.2, sức khỏe bệnh nhân hồi phục, nói chuyện được.

Chiều cùng ngày, Công an xã Nhị Thành (H.Thủ Thừa, Long An) cho biết công an huyện này đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến bà H. bị thương nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 35 ngày 17.2, bà H. đi bán vé số dạo trên tuyến quốc lộ 1.

Khi đến gần ngã ba Bình Ảnh, thuộc ấp 7, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, bà H. trèo qua dải phân cách thì bị một thanh niên đi xe máy tông trúng. Cú tông mạnh khiến bà H. ngã xuống đường bất tỉnh, được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cấp cứu.