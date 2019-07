Luật Khám bệnh, chữa bệnh cần sửa đổi, bổ sung những gì?

Ngày 29.7, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị tổng kết 9 năm thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh (KCB) các tỉnh phía nam tại TP.HCM.

9 năm nhiều thành tựu

Tại hội nghị, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết, trong 9 năm qua, Luật KCB đã đạt được 4 kết quả.

Thứ 2 là luật đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để ngành y tế tiếp cận kỹ thuật mới, phương pháp mới quốc tế phù hợp điều kiện KCB, an toàn cho người bệnh. Thí dụ, kỹ thuật ô xy hóa ngoài cơ thể (ECMO), ghép tế bào gốc…

Thứ 3 là tăng khả năng tiếp cận dịch vụ KCB của người dân, hòa hợp y tế công và tư, trong đó y tế công đóng vai trò chủ đạo.

Và cuối cùng là nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ KCB.

Theo ông Quang, trong 9 năm đã có gần 364.000 người hành nghề được cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) (trong gần 500.000 người hoạt động trong lĩnh vực y tế), trong đó điều dưỡng chiếm 40%, bác sĩ 20%, y sĩ 15%, hộ sinh, kỹ thuật viên.

9 năm cũng có gần 50.000 cơ sở được cấp giấy phép hoạt động cung cứng dịch vụ KCB cho 96 triệu dân.

Nhưng cũng còn nhiều hạn chế

Tuy vậy, ông Quang cũng như các đại biểu dự hội nghị cho rằng cho rằng, sau 9 năm thi hành thì luật cũng bộc lộ những điểm không phù hợp cần bãi bỏ và có những điều khoản cần sửa đổi, bổ sung.

Trong lĩnh vực mới là hồ sơ sức khỏe , an ninh bệnh viện chưa có quy định. Về an ninh bệnh viện, làm thế nào bảo vệ tối đa trước sự xâm phạm danh dự, sinh mạng người hành nghề? Do vậy, quyền và nghĩa vụ người hành nghề, người bệnh, cơ sở KCB cần có đánh giá, bổ sung. Thí dụ người bệnh giai đoạn cuối liên quan AIDS, phải làm thế nào để giảm đau, làm cho họ bớt đau đớn trước khi chết. Người Thiên chúa giáo trước khi tử vong được tạo điều kiện để họ được rửa tội, xức dầu hay người đạo Phật được cho nhà sư cúng trong cơ sở y tế.