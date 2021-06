Mắc những lỗi này khi ngủ sẽ dễ sinh bệnh

1. Không đi ngủ theo một lịch trình đều đặn

Một nghiên cứu năm 2020 từ Đại học Notre Dame (Mỹ), được công bố trên tạp chí khoa học Nature, cho biết đi ngủ muộn hơn bình thường 30 phút làm tăng cao nhịp tim tổng thể.

Ngay cả khi ngủ 7 tiếng mỗi đêm, nếu không đi ngủ vào cùng một thời điểm, nhịp tim không chỉ tăng khi ngủ mà còn ảnh hưởng qua ngày hôm sau.

2. Lạm dụng thuốc ngủ và rượu

Một số người tập thư giãn nhanh hoặc thiền để dễ ngủ. Một số khác lại phải uống rượu hoặc thuốc ngủ mỗi đêm để dễ ngủ. Nhưng rượu thực sự rất có hại cho chất lượng giấc ngủ và sức khỏe

Ngoài ra, nghiên cứu gần đây cho thấy sử dụng thuốc ngủ kéo dài làm tăng nguy cơ suy giảm khả năng tư duy và sa sút trí tuệ, theo Eat This, Not That.

Thói quen dùng điện thoại trước khi ngủ có thể dẫn đến căng thẳng và lo lắng ẢNH: SHUTTERSTOCK

3. Không tắt điện thoại khi ngủ

Thói quen không tắt điện thoại hoặc máy tính xách tay trước khi đi ngủ có thể dẫn đến căng thẳng và lo lắng về đêm nhiều hơn. Căng thẳng mạn tính có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tăng cân và trầm cảm.

4. Không dọn giường sau khi thức dậy

Gối và ga trải giường để trong nhiều tuần khiến nhiều dạng vi khuẩn và nấm sinh sản, một số loại có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn

Một nghiên cứu ở Anh năm 2018 thậm chí còn phát hiện ra một chủng vi khuẩn đặc biệt gây ra bệnh tiêu chảy nhiễm trùng - thường cư trú trên ga trải giường bệnh viện - vẫn sống sót sau khi giặt cẩn thận.

Hầu hết các chuyên gia khuyên rằng nên giặt ga trải giường ít nhất 2 lần mỗi tháng, nhưng một số người còn khuyên nên thay ga trải giường mỗi tuần, theo Eat This, Not That.