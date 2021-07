Manh mối về nguồn gốc Covid-19 từ bệnh nhân người Ý

The Wall Street Journal ngày 12.7 đưa tin, các thành viên trong nhóm nghiên cứu nguồn gốc dịch Covid-19 do Tổ chức Y tế thế giới WHO ) dẫn đầu đang điều tra trường hợp một phụ nữ 25 tuổi tại Milan (Ý) đến bệnh viện vào ngày 10.11.2019 với triệu chứng đau họng và tổn thương da.